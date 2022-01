Dr Serginho chegando com governador Claudio Castro e o presidente da Faetec, João Carrilho - Renata Cristiane

Dr Serginho chegando com governador Claudio Castro e o presidente da Faetec, João CarrilhoRenata Cristiane

Publicado 22/01/2022 20:01

E o prefeito não foi, embora tivesse sido anunciado pelo locutor. Conforme tínhamos publicado aqui na coluna Política da Costa do Sol , havia esse risco. O risco virou fato e jamais uma ausência foi tão notada. Explique-se: Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), disse que não tinha sido convidado (pelo menos até a quinta-feira) para estar no evento de inauguração de mais uma unidade da FAETEC, neste sábado (22), que contaria com a presença do governador Claudio Castro (PL), segundo anunciou o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Dr Serginho. Zé disse que soube “por alto, pela imprensa”. Pontuou que não fora oficialmente chamado. No jeito de falar pelo telefone, deu pra perceber um certo ar de... “já que não fazem questão de convidar, não faço questão de ir”. Nada dito explicitamente. Mas quem conhece Zé sabe como é (até rimou).

Dr Serginho jurou - mostrando as duas mãos - que o convite ao prefeito foi feito, sim senhor! Entretanto, chegando à FAETEC, era visível que a torcida presente era toda Serginho Futebol Clube, afinal, o secretário de Ciência e Tecnologia foi o responsável por trazer a escola, mas também é adversário dele desde as eleições 2020. Havia inclusive uma faixa com ataque a Zé dizendo “Prefeito destrói. Serginho constrói”. Cenário pronto para nova saraivada de vaia ao chefe do executivo cabo-friense. Como gato escaldado tem medo de água fria, já dizia vovó, o vovô Bonifácio, fez que não era com ele e não deu menor bola para cerimônia. Mas sejamos sinceros, errado ele não está.

Serginho e Castro: "Meu irmão, disse o governador se referindo a Serginho. Renata Cristiane

Jefferson Vidal e Serginho. Foi puxado pelo secretário para sair na foto. Renata Cristiane

Se considerarmos (e devemos considerar) que nas duas últimas inaugurações que o governador participou em Cabo Frio, Zé foi hostilizado, como na vaia homérica na reinauguração do IML, e na entrega do Hospital Universitário, que Serginho segurou a turma para não vaiar novamente, mas teve murmúrios. É como diz o ditado: “Um é pouco, dois é bom, três é burrice”. E para não sofrer novo constrangimento, Bonifácio teria que levar sua claque. Aí corria risco até de confusão, porque no local havia uns “camisas pretas”, pessoal de extrema direita, que quando gritam por seus políticos, assustam o restante. E tem outra: os moradores de Tamoios andam desgostosos com os problemas do bairro como buracos e alagamentos recentes. Sendo assim, quem seria tolo de ir? Não se trata de desfeita, mas inteligência.E tem mais, quem estava por lá, soltinho, soltinho... era Jefferson Vidal, que foi presidente da autarquia de limpeza pública de Cabo Frio, a COMSERCAF, no início do governo Bonifácio. Ele foi exonerado do cargo e depois disso rompeu com prefeito e passou para o lado de Serginho, onde ocupa diretoria na Ciência e Tecnologia. No palanque, foi elogiado e o secretário fez questão de puxá-lo para sair na foto do descerramento da placa. Presentes ainda o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL) com pequena comitiva composta do coordenador de Comunicação, Ronnie Plácido e Andinho Brito (Ex-prefeito do Cabo); o presidente da FAETEC, João Carrilho; deputado federal Carlos Jordy (PSL); deputado estadual Pedro Ricardo (PSL); vereadores de Cabo Frio, Vanderson Bento (PTB), Adeir de Tamoios (REP) e Josias da Swel (PTB), o vereador de São Pedro, Isaías do Escolar (PODE) e tantas outras lideranças.