Prefeita Manoela Peres anuncia moeda social Saquá de R$ 300,00 - Reprodução/ Instagram

Publicado 21/01/2022 20:41

Quando Manoela Peres (DEM), prefeita de Saquarema, concedeu entrevista ao O Dia no começo do ano, ela já havia dito da intenção de instituir uma moeda social no município. Nas redes sociais, nesta quinta-feira (20), a chefe do Executivo anunciou que enviou à Câmara o projeto que cria a Moeda Social Saquá. O benefício tem valor estipulado de R$300 e deve atender, segundo Manoela, cerca de 20 mil famílias. Ao que tudo indica, as matérias publicadas peloderam um empurrãozinho para que as pretensões saíssem do papel. Agora, com certeza, Saquarema terá um incremento aí para melhorar o IDH da população e fortalecer o comércio.