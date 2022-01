Antônio Peres Alves, Secretário Municipal de Educação e Desenvolvimento Econômico de Saquarema - divulgação

Publicado 21/01/2022 13:18



Atuação política voltada para a responsabilidade, compromisso com o dinheiro público e respeito com o cidadão. Estes são alguns dos pilares da gestão da Prefeita Manoela Peres na Prefeitura de Saquarema. Com foco voltado para a atuação técnica, o município destaca-se nas áreas da Educação, Desenvolvimento Social, Mobilidade Urbana, Saúde e Infraestutura.



Com bons resultados na cidade, amplamente aprovados pela população, o município está se tornando destaque no Estado do Rio de Janeiro. Com uma gestão participativa, Saquarema é modelo para diversas cidades, principalmente na Região dos Lagos.

Município vem se destacando nas áreas da Educação, Desenvolvimento Social, Mobilidade Urbana, Saúde e Infraestutura. divulgação

A Prefeitura de Saquarema investe a maior parte de seus recursos em infraestrutura, no fomento ao turismo e em políticas sociais aos moradores, seja na saúde, educação ou desenvolvimento social. Em entrevista ao Jornal O Dia, o Secretário Municipal de Educação e Desenvolvimento Econômico, Antonio Peres Alves, falou um pouco sobre os investimentos dos próximos anos no município.



O DIA: Peres, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem administrado o orçamento da pasta?

PERES: O município de Saquarema passa por um período desafiador, após o impacto no turismo decorrente do isolamento exigido às condições sanitárias impostas pela pandemia. Devido à fonte de receita proveniente dos royalties de petróleo, a gestão conseguiu manter os investimentos em infraestrutura, principalmente em pavimentação e expansão da rede de equipamentos públicos de saúde, educação e cultura e lazer. A Prefeita Manoela investe com muita responsabilidade os valores recebidos dos royalties. Essa receita não é eterna e todos os setores trabalham para priorizar pontos importantes da cidade.



O DIA: A cidade está com obras em praticamente todos os bairros. Como o Desenvolvimento Econômico passa por tudo isso?

PERES: Obras são importantes para o crescimento da cidade. O programa “Saquarema Não Para”, por exemplo, prevê a drenagem e pavimentação de mais de 140 quilômetros de ruas e estradas da cidade. O principal desafio atual do município é investir na qualificação dos espaços públicos, se consolidando como destino turístico nacional e internacional, tirando vantagem da vocação do turismo esportivo (como o surfe e vôlei). Para atingir esse objetivo é imprescindível a construção de uma visão de futuro que integre a qualidade de vida da população ao desenvolvimento econômico, "tirando do papel" as metas previstas no plano de governo. Nesse sentido, tendo em vista as demandas específicas e de naturezas distintas, além do volume de projetos em execução, o município buscou soluções técnicas ao suprir todas as demandas decorrentes do modelo de desenvolvimento proposto pela gestão, viabilizando a contratação de profissionais especializados e a elaboração de projetos, estudos e planos.



O DIA: E como gerenciar tudo isso?

PERES: Temos uma equipe técnica muito boa em nosso quadro de funcionários. Contudo, o volume de obras e projetos é enorme e não podemos mais pensar Saquarema como uma pequena vila.

Diferente do que vem sendo dito por meio das redes sociais, fizemos uma licitação para contratar uma empresa de consultoria de alto nível e rigor técnico para gerenciar os grandes projetos que serão desenvolvidos na cidade. Estes projetos serão responsáveis por atrair investimentos nacionais e internacionais para fomentar o turismo e o desenvolvimento por meio da construção de hotéis e resorts, criação de espaços de negócios e geração de emprego e renda.



A contratação tem por base as solicitações de serviços por demanda, mediante ordens de serviço da Prefeitura, considerando valores unitários fixos e quantidades limitadas às estimadas em contrato.



A maioria dos investimentos que serão buscados se dará por meio Parceria Público Privada (PPP), como o projeto e o estudo de viabilidade técnica, ambiental e econômica do parque urbano na área do Campo de Aviação, além dos projetos de urbanização de orlas, da Cidade do Conhecimento, da Cidade da Criança, da Cidade do Professor e 12 novos Complexos Educacionais na cidade, além de consultorias jurídicas e ambientais específicas, etc. Tais documentos são indispensáveis para execução de obras, visto que sem planos, estudos e projetos, o município descumpriria sua obrigação legal e técnica.



As PPPs servem para facilitar a gestão do município. Esse tipo de parceria é comum em grandes cidades e tem mostrado bons resultados, com a entrega efetiva de bons serviços à população. Os moradores de Saquarema perceberão o incremento de serviços públicos, bem como a maior oferta de empregos e maior circulação de renda na cidade.



O DIA: O que o senhor pode deixar de mensagem para a população de Saquarema?

PERES: A mensagem pode ser resumida em duas palavras: Trabalho e Respeito. A população da nossa cidade está vendo o município crescer e se desenvolver a cada dia. Isso é fruto do respeito e do compromisso com o nosso cidadão.