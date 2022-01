Deputado Alessandro Molon, em Cabo Frio, questiona o que o senador Romário fez até hoje pelo Rio de Janeiro - Renata Cristiane

Publicado 28/01/2022 20:38 | Atualizado 28/01/2022 20:38

LIGAÇÃO COM CABO FRIO É ANTIGA

Em entrevista exclusiva que o deputado federal, Alessandro Molon (PSB) concedeu ao DIA, nesta sexta-feira (28), ele falou sobre a expectativa – otimista – em conquistar uma das 82 vagas ao senado federal, chegando a destacar pesquisa recente onde aparece em segundo lugar. Pontuou que se trata de um grande desafio, já sua reeleição como deputado seria certa, mas ele avalia que que “o trabalho nem começou” e que o seu principal concorrente, o senador Romário (PL) é muito mais conhecido que ele, no entanto, Molon aposta na possibilidade de maior ampliação da notoriedade dele, já que atualmente apenas 30% da população o conhecem.

"ROMÁRIO FEZ O QUE PELO RIO?"

O deputado ainda provocou o senador Romário, questionando o que o ex-jogador de futebol fez enquanto esteve ocupando no senado. "Você lembra de alguma coisa que Romário tenha feito?" Molon comentou sobre o reajuste de mais de 33% concedido por Bolsonaro (PL) aos professores. Ele acredita que isso não vai fazer diferença na hora dos educadores votarem. A propósito desse tema, Alessandro reafirmou seu apoio ao ex-presidente Lula nas eleições para presidente e Marcelo Freixo (PSB), candidato de seu partido ao governo do Estado do Rio de Janeiro.







Conversa ao pé do ouvido e Zé declarou apoio ao Molon Renata Cristiane

Alessandro continua em Cabo Frio neste sábado (29), onde vai tentar se dividir em múltiplos compromissos, entre os quais visitar a Praia do Peró, conhecer a Bandeira Azul; ir até a Fazenda Campos Novos. Disse até que tinha esperança em poder dar uma surfada, pegar umas ondas e dar uns mergulhos. A propósito, Molon tem uma ligação afetiva com Cabo Frio, disse que quando era garoto passava muitas férias aqui.





Fávio Tziu, Zé Bonifácio, Alessandro Molon, Janio Mendes Renata Cristiane

RESENHA COM PREFEITO

O prefeito José Bonifácio (PDT) abriu gabinete para uma resenha política com o deputado. Questionado se era apenas uma resenha ou apoio político, Zé não titubeou e foi direto: "Alessandro tem meu voto". Molon sorriu de orelha a orelha, afinal, a ideia era tomar um café, mas como jornalista adora fazer pergunta para colocar entrevistados contra parede, a oportunidade serviu para saber a quem pertence o coração de Zé. Pelo jeito, é Molon só love. Por esse gabinete disputado, passaram também o diretor financeiro da Alerj, Janio Mendes, que é pré-candidato a deputado estadual, os secretários de Administração, Paulo Baía; de Turismo Carlos Cunha; e o chefe de Gabinete, Mirinho Braga. Na hora da saída, ao se despedir, na porta da prefeitura, quem chegou para também bater aquele papo e pedir apoio é o deputado estadual Comte Bittencurt (CID), que chegou junto com secretário de Segurança Pública, Ruy França. Foi um momento de rasgação de seda para ninguém botar defeito.