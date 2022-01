Fabio do Pastel não consegue ficar parado em casa descansando, a forma que encontrou de trabalhar é dentro do carro - Renata Cristiane

Publicado 21/01/2022 21:20

CONTINUA DE QUARENTENA



O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL) testou positivo para COVID-19 na semana passada, mas ainda não foi liberado para deixar o isolamento social. Fez até novo teste na quarta-feira (19), no entanto, foi constatado que ele está no ápice da atividade do vírus. Contou que nesta sexta-feira (21), retornaria ao posto de saúde fazer outro exame na esperança de ter alta. Prefeito está nesta luta desde início da semana. Inclusive, em meio a esse processo, perdeu a avó, mas como está infectado sem graves sintomas, fez questão de ir ao enterro em Campos, porém, acompanhou tudo de dentro do próprio carro: “Minha vida tem sido assim. Tudo dentro do carro. Vistoriar obras, fazer reuniões e até comer”, confessou.



Prefeito mandou foto da quentinha que ele comia dentro do carro. Fabio do Pastel

TUDO NO CARRO

E não é exagero. Mandou foto para provar. Apesar de Fábio ser dono de 10 dos melhores restaurantes e pastelarias da cidade e até da Região dos Lagos, comia uma quentinha bem simples com frango, purê e arroz. Disse que estava com vontade. Ou seja, não faz nada que os médicos recomendam para se recuperar, como alimentação rica em frutas e legumes, além de descanso. Assim não pode, prefeito!



Foi ao ar entrevista gravada antes de Fábio testar positivo para covid. Falou ao jornalista Alexandre Kapiche das expectativas para 2022. Renata Cristiane

PELO MENOS UMA BOA NOTÍCIA



Ainda falando em Fábio do Pastel (PL), apesar dele não poder voltar ao batente 100% ainda, "isso acaba comigo", disse, pelo menos ele teve uma alegria nesta quinta-feira (20), quando a Agência Nacional de Petróleo (ANP) depositou a parcela mensal de royalties. Depois de quase um ano de luta na justiça, o município aldeense viu essa fatia mais que dobrar. Os cerca de R$ 2,5 milhões viraram R$ 5,3 milhões. Prefeito gravou entrevista no RJTV2, que foi ao ar nesta sexta (21), onde falou ao jornalista Alexandre Kapiche, que vai investir pesado nos bairros mais carentes e afastados com pavimentação, drenagem e saneamento. Seus assessores mais próximos confirmam. A ideia é colocar os recursos dos royalties em infraestrutura das localidades mais afastadas da região central da cidade, o que é um apelo da população. O prefeito, na entrevista, destacou que 2022 será o ano mais promissor. Isso porque, segundo bastidores, Fábio não conta com ovo (você sabe onde...), no que diz respeito aos convênios com outros entes federativos, por isso, esse aumento da arrecadação, será o trunfo.