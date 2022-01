Garotinho é mais um cacique da política do Estado que "deseja" André Ceciliano. - Renata Cristiane

Garotinho é mais um cacique da política do Estado que "deseja" André Ceciliano.Renata Cristiane

Publicado 25/01/2022 22:51 | Atualizado 25/01/2022 22:56

A CLASSE POLÍTICA QUER

A possibilidade da candidatura do presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), ao Governo do Estado ganhou um apoio poderoso: ex-governador Anthony Garotinho. Teve uma reunião de peso na segunda-feira (24), no famoso apartamento do campista, no Flamengo, que contou com Ceciliano; e o presidente estadual do PT, João Mauricio. Joaozinho mesmo confirmou. Provocando se de fato está sendo formada uma frente em apoio ao André, João disse que “existe um grande apelo do meio político”, mas que Ceciliano “ainda não se coloca como candidato”. Note bem: “ainda”, disse o articulador mais ligeiro da temporada. João comentou que Garotinho realmente elogiou o deputado, dizendo que “se André fosse candidato, Garotinho disse que poderia apoiar”. Então tá, né?! O próprio André tem evitado comentar o assunto, mas é inegável que existe um movimento espontâneo curioso. Na real, só se fala nisso na Costa do Sol.



Castro, Marcelo e Dr Serginho Ronnie Placido

COMPARAÇÃO NATURAL

A título de análise, o governador Cláudio Castro (PL) – que tinha (ou tem) apoio declarado de Garotinho – esteve na inauguração da Faetec de Tamoios, entretanto, a cerimônia foi carente de lideranças e políticos fortes. Só o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL) o prestigiou e isso não passou despercebido. Muita gente comentou o fato. Já Ceciliano, quando esteve em Cabo Frio, em dezembro, apresentando o Fundo Soberano, quase todos os prefeitos participaram. Exceto Marcelo de Arraial, ficando evidente a amizade e fidelidade a Castro.



Prefeito Bonifácio preferiu curtir praia com netinho João Arq. pessoal

PREFERIU NETO E PRAIA

Falando nisso...finalmente foi esclarecido o mistério sobre o paradeiro do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), que não deu as caras na inauguração da Faetec de Tamoios, no último sábado (22). O evento que contou com presença do governador Claudio Castro (PL). Tínhamos adiantado que A título de análise, o governador Cláudio Castro (PL) – que tinha (ou tem) apoio declarado de Garotinho – esteve na inauguração da Faetec de Tamoios, entretanto, a cerimônia foi carente de lideranças e políticos fortes. Só o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL) o prestigiou e isso não passou despercebido. Muita gente comentou o fato. Já Ceciliano, quando esteve em Cabo Frio, em dezembro, apresentando o Fundo Soberano, quase todos os prefeitos participaram. Exceto Marcelo de Arraial, ficando evidente a amizade e fidelidade a Castro.Falando nisso...finalmente foi esclarecido o mistério sobre o paradeiro do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), que não deu as caras na inauguração da Faetec de Tamoios, no último sábado (22). O evento que contou com presença do governador Claudio Castro (PL). Tínhamos adiantado que Zé afirmou que só iria se fosse convidado . Não foi. O secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Dr. Serginho afirmou categoricamente que o convite foi encaminhado, mas Bonifácio negou. Ele lembrou que “o cargo pede protocolo”, ou seja, o cerimonial deveria encaminhar um convite formal: “Conferi pessoalmente no gabinete e no whatsapp de Serginho”, se defendeu. Como nem governador nem cerimonial fizeram questão da presença do prefeito, Zé também não se sentiu na obrigação de ir. Optou por curtir o neto João. Um calor danado de verão e o que ele fez? Foi à praia do Praia do Forte dar um mergulhou com o netinho e depois foram comer bolo. Mas bolo mesmo, quem levou foi o governador, cá para nós.