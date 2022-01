Prefeito Marcelo Magno saiu do isolamento social esta semana depois de contrair influenza e coronavirus - Renata Cristiane

Publicado 19/01/2022 22:41

DE VOLTA AO BATENTE



Em Arraial do Cabo, o prefeito Marcelo Magno (PL) gabaritou quando o assunto é vírus. Pouco antes do Natal, pegou a famigerada gripe H3N2, e semana passada, caiu de Ômicron, a variante da COVID-19. Por causa disso, os últimos 20 dias dele ficaram comprometidos. Marcelo voltou ao batente presencialmente somente esta semana: “Lá em casa todo mundo pegou – eu, minha esposa e meu filho – mas ninguém sentiu nada. Estamos vacinados. Tive tosse fraca e trabalhei home office. Telefone não parava”, comentou. Aliás, Marcelo disse que essa fase adoentada era “olho gordo da oposição”, confessou soltando um “desconjuro” na sequência.

FAVORITA DOS CARIOCAS

E mal voltou ao trabalho, já tem demanda. Saiu pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro e Hotéis RIO, divulgada quarta-feira (19), mostra o Cabo liderando entre os destinos mais procurados para feriadão de São Sebastião, padroeiro do Rio. São 87% dos quartos reservados pelos visitantes cariocas. Em 2º lugar Paraty (85%) e 3º Búzios (81%). Cabo Frio na 7ª posição, com 75% da preferência dos visitantes, ficando atrás de Angra (76%). Repercutindo com prefeito, ele disse não sabia "mas a gente está preparado. Trabalhar, a gente sempre trabalhou. Além do mais, Arraial é lindo, né?", disse ele. Tem prefeito bairrista? Lógico que tem. Mas como em Arraial do Cabo, tá pra nascer. No Arraial tudo é melhor, mais bonito, mais gostoso...Isso na visão do cabista, incluindo o prefeito Marcelo Magno. Mas sejamos sinceros, errados eles não estão.

Novos secretários: Veríssimo (esq) e Lacerda Internet

NOVOS SECRETÁRIOS

Ainda em Arraial, prefeito mesmo adoentado, fez mudanças no governo. Criou duas novas pastas, Postura e Habitação, aprovadas na Câmara semana passada. Os ocupantes são: policial militar Diego Veríssimo na Postura; e o suplente de vereador, Wellington Lacerda na Habitação. Teve dança das cadeiras também com Max Magalhães assumindo a diretoria de Eventos, dando espaço para Fernando Porto na superintendência de Cultura.

Prefeito Marcelo magno vistoriando as obras do mirante da Prainha. Inauguração ainda sem nova data Ronnie Plácido



ATRASO NO MIRANTE

Com relação ao mirante da Prainha, previsto para inaugurar sábado passado, tudo atrasou por causa das chuvas. O Estado, responsável pela obra, ainda não deu nova data. Mas a população está ansiosa pelo projeto aguardado há anos. O mirante promete ser um dos lugares mais visitados de toda Região dos Lagos. O impacto do mar azul da Prainha ao chegar em Arraial, é algo de tirar o fôlego. É como se diz no cabistês: "Vai porrar na lula, galo!". Traduzindo para o carioquês: "Vai arrebentar, meu irmão!"

Marcelo no Pórtico. Decoração natalina foi um sucesso, ensaio para festa de aniversário da cidade em maio Ronnie Plácido



NO MAIS...

Com cancelamento do Carnaval e eventos do verão, os olhos estão voltados para o aniversário da cidade, 13 de maio. Não quiseram antecipar nada, mas se a pandemia deixar, a festa promete ser arrebatadora, segundo o próprio prefeito e outras fontes. Vamos esperar o que vem por aí...