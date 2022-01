Marcelo Magno caminhando ao lado de Claudio Castro - Renata Cristiane

Publicado 24/01/2022 20:01

Se um cabista coloca um paletó para visitar alguém, não tenha dúvida que é uma pessoa querida, aliás, para lá de especial. Nem para figuras ilustres cabista coloca terno em calor de verão. Isso é para mostrar como o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), preza o governador e colega de partido, Claudio Castro. Por sinal, o chefe de executivo de Arraial foi o único da Região dos Lagos, presente no sábado (22), na inauguração da Faetec em Tamoios, no Segundo Distrito de Cabo Frio, realizada com a presença de Castro (PL). Nem o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) compareceu (aliás, a polêmica). Com calor acima dos 30°C, pleno sol a pino de meio-dia, sensação térmica de 40°C, lá estava o prefeito Marcelo, todo trabalhado no look de patrão, só para receber o governador. Mas saibam que o prestígio dispensado por Mago é recíproco. Tanto que essa amizade causa até certo ciúmes, segundo bastidores.

Castro ajeitando a gole de Marcelo, que usou até paletó Renata Cristiane

Castro, Marcelo e Dr Serginho Renata Cristiane

Mas a ciumeira não é à toa. Logo que desceu do helicóptero, o governador viu Marcelo, foi em sua direção, deu um abraço carinhoso no prefeito de Arraial. E não foi só isso. Castro ainda ajeitou o paletó de Marcelo, que estava com a gola torta. Depois, puxou MM num canto, conversou alguns minutos ao pé do ouvido. Enquanto isso, o grupo liderado pelo secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Dr Serginho, que contava até com deputado Federal, Carlos Jordy (PSL), - inclusive chamados de "irmãos do peito" pelo governador – ficou esperando diante da cena. Certamente queriam saber o que tanto o governador cochichava com o prefeito de Arraial. Depois disso, Marcelo foi convidado a discursar no palanque, posou para fotos e foi até citado elogiosamente por Claudio no microfone. Magno não estava só. Levou o ex-prefeito cabista, Andinho Brito; e coordenador municipal de Comunicação, Ronnie Plácido. Todos se surpreenderam com a moral que o prefeito tem como o homem. Será por isso que as obras no Cabo andam mais eu em outras cidades. É contenção na RJ140, é mirante, orla da Prainha, pavimentação de ruas nos distritos, enfim...A verdade é uma só, Marcelo é um dos prefeitos com maiores índices de aprovação. E quem diz isso não é sua equipe. São os candidatos a deputado que encomendam pesquisas para saber a quem pedir apoio. E nesse quesito, Marcelo vai muito bem. E todos querem esfregar o braço nele para ver se pega essa sorte ou habilidade, inclusive o governador. Isso explica tanto chamego.