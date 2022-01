Prefeito Bonifácio, secretário Dr Serginho e governador Claudio Castro. Será que o trio se encontra novamente? - Renata Cristiane

Prefeito Bonifácio, secretário Dr Serginho e governador Claudio Castro. Será que o trio se encontra novamente? Renata Cristiane

Publicado 18/01/2022 22:16

SERGINHO, CASTRO E FAETEC

O governador Claudio Castro (PL) virá a Cabo Frio no sábado (22), para inaugurar a nova unidade da FAETEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica), no distrito de Tamoios. A presença de Castro foi confirmada pelo secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho Azevedo (REP). Serginho, entusiasmado com o feito, disse que “é um sonho levar novas possibilidades de conhecimento e crescimento profissional para os jovens e adultos da nossa Tamoios”, confessou. A sede fica na Av. Independência, em frente ao Condomínio Long Beach. A inauguração será às 10h.





PREFEITO NÃO FOI CONVIDADO

Por outro lado, prefeito cabo-friense, José Bonifácio (PDT) estava em Campos nesta terça (18), participando da reunião da Ompetro (Organização dos Municípios Produtores de Petróleo). Por telefone, comentou que não tinha recebido (ainda) o convite: “Soube pela imprensa. Por enquanto, o cerimonial do Palácio Guanabara ainda não fez nenhum contato", revelou. Sobre essas formalidades, Zé explicou que, normalmente o governador vem de helicóptero e pousa em área pública. "Se ele vier de helicóptero, vou lá recebê-lo", disse Zé, completando que, se Castro vier por outro meio, ficará "acanhado em ir à inauguração", contou.

Reinauguração do IML de Cabo Frio em 2021 SECOM

TERRENO ARRISCADO

Discreto, mas sem deixar de ser sincero, Bonifácio deu a entender que como não fizeram questão de convidá-lo, ele não está fazendo questão de ir. Afinal, Serginho é adversário e faz oposição ao Zé. Além disso, o prefeito é vice-presidente estadual do PDT, que tem Rodrigo Neves candidato a governador. Em ano de eleição, inaugurações podem ser um terreno movediço. E Bonifácio já foi vaiado pelo grupo de Serginho ano passado, na reinauguração do IML. Será que um repeteco pode acontecer? Se Zé resolver ir, é melhor levar seu grupo para evitar novo desgaste. Até porque, Tamoios anda com muitos problemas como buracos, além de recentes inundações nas últimas chuvas. Embora muitos dos buracos sejam em rodovias estaduais, o prefeito leva culpa de todos. Inclusive, o diretor financeiro da Alerj, Janio Mendes, recentemente fez uma denúncia nas redes sociais afirmando que esse abandono nas estradas do Estado é proposital com objetivo de provocar insatisfação na população. Serginho o respondeu dizendo que "Janio queria aparecer". Vai vendo o clima "favorável"...