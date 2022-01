Partidas irão acontecer na Praia de Itaúna - DIVULGAÇÃO

Publicado 26/01/2022 15:45

A primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2022 terá início na arena da Praia de Itaúna, em Saquarema-RJ, nesta sexta-feira, 28, com a disputa da categoria Sub-21, cujas partidas serão disputadas até o dia 30 de janeiro. De 02 a 06 de fevereiro, será a vez das categorias Aberto e Top 8. A primeira reúne as duplas entre o 8º e o 14º lugar no ranking, além de dois convidados e oito parcerias classificadas pelo qualifying. As partidas acontecem de quarta a sexta-feira (02 a 04/02). Já a Top 8 será disputada de sexta-feira a domingo (04 a 06/02) pelas sete duplas mais bem ranqueadas, além de um convidado especial: o campeão do Aberto anterior, que ganha o wild card como bônus pela performance. Durante a temporada deste ano, serão realizadas 15 etapas do Aberto e 10 do Top 8."Receber a 1ª etapa do Brasileiro de Vôlei de Praia é muito importante para Saquarema. Temos em nossa cidade um Centro de Treinamento de ponta, referência mundial. Estamos trabalhando para transformar a cidade na Capital Nacional dos Esportes e, para isso, ainda realizaremos neste ano o 11º Campeonato Mundial de Paramotor, a etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL) e o Circuito Internacional Aloha Spirit. Também receberemos o Saquarema Surf Festival, como etapa do QS masculino e feminino do WSL, e estamos em negociações avançadas para receber também uma etapa do Challenger Series WSL, tornando a Praia de Itaúna a única no mundo a receber 3 grandes eventos da WSL", informou o Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.Marcando a abertura do evento, vai acontecer às 08h, dia 02 de fevereiro, com a participação da população, uma ação de limpeza da restinga e conscientização ambiental em Itaúna, praia candidata ao Programa Bandeira Azul. O programa concede a maior certificação ecológica internacional a praias, embarcações e marinas em função da ótima qualidade da água, segurança e conforto dos usuários, preservação e informação. O ponto de encontro para a ação será entre os quiosques 1 e 2. Venha com sua máscara, squeeze e participe!Por conta da pandemia do coronavírus, a entrada de atletas e torcedores nas arenas montadas em Saquarema só é permitida após a comprovação da vacinação completa contra a Covid-19.