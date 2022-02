Entre os presentes, prefeito de Maricá, Fabiano Horta, presidente estadual da sigla João Maurício, além de Janio Mendes do PDT; e o prefeito cabo-friense, José Bonifácio. Na foto ainda o presidente municipal do PT, Luciano Silveira, Priscila do PT Mulher e o próprio Rafael Peçanha (preto) - Renata Cristiane

ORGANIZANDO O EXÉRCITO

O PT agitou o tabuleiro político em Cabo Frio a partir dessa terça-feira (1º). A alta cúpula petista do Estado esteve presente prestigiando a filiação do secretário adjunto de Ciência, Tecnologia do município, Rafael Peçanha. O evento aconteceu no destacado Hotel Malibu. Estiveram presentes o presidente estadual do PT, Joãozinho Maurício; o prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT), – grande estrela do petismo -, o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), e até o diretor da Alerj e ex-deputado estadual, Janio Mendes (PDT). Ou seja, está de bem como todos. O evento foi recheado de simbolismos, onde o Partido dos Trabalhadores passou um recado claro: está se organizando para enfrentar o conservadorismo que prevalece por essas bandas de cá. E Rafael já foi escolhido para ser o cabeça desta empreitada. Mas o ato não se limitou a isso. João, sem titubear, fez uma convocação pública: quer o jovem político como candidato a deputado federal.

Ato de filiação do PT em Cabo Frio contou com a presença de João Maurício, presidente estadual do partido, que no seu discurso, convocou Rafael a ser candidato a deputado federal. Será que ele topa? Renata Cristiane

QUAIS OS PLANOS DO PT?

Em 2020, Rafael chegou a ser pré-candidato a prefeito, mas desistiu por problemas de saúde. Ele é cardiopata. Em decisão com a família, abandonou tudo e optou por apoiar Bonifácio. Para 2022, Joãozinho disse que faz questão de Peçanha sair candidato a de olho numa cadeira em Brasília. Mas, dada a força de todo grupo que esteve por lá – havia representantes do PT de toda Região dos Lagos, será que os petistas têm planos para Rafael também em 2024? João disse que ainda não pensa nisso. O presidente do PT pode até dizer que não pensa, mas jornalista que faz análise política e observa os simbolismos, duvida. Para João as prioridades são outras: “Hoje é considerado um ato estadual do Partido dos Trabalhadores e Rafael está recebendo uma convocação de botar a pré-candidatura a deputado federal e ajudar a coordenar a eleição do presidente Lula em Cabo Frio e na Região dos Lagos. Rafael Peçanha, deputado federal, e nosso companheiro André Ceciliano, candidato ao Senado”, disparou o presidente estadual do PT.



Rafael Peçanha toca o ombro do presidente do PT de Cabo Frio, engenheiro Luciano Silveira. Ao O Dia ele explicou o que o fez mudar de ideia em comparação com 2020 quando disse que iria abandonar a carreira política Renata Cristiane

Já o novo filiado, Rafael Peçanha, revelou o susto: “Isso não estava combinado. Fui pego de surpresa. Obviamente, já aconteceram conversas, mas a gente não tem tratado isso como prioridade. Vamos pensar com carinho, discutir com a família. Uma coisa é certa: vou coordenar a campanha do presidente Lula na Região. Isso, pra mim, é prioridade”, comentou. É perceptível que aquele Rafael combalido pela saúde tinha sido superado. Questionado sobre o que mudou, explicou: “Naquele momento eu estava com a saúde mental completamente destruída. Estava com a artéria aorta já entupida por causa de uma hipertensão grave, diabetes emocional e uma série de complicações. Consegui parar minha vida no movimento que muitos julgam brusco, mas foi necessário. E, a partir dali, comecei um tratamento, mudei de vida, perdi uns quilos. Mas, acima de tudo, a ganhei a maturidade de aprender a fazer política sem desespero, sem excessos. Reconheço que fui um tanto desesperado, com muita sede ao pote. Precisei aprender a reduzir um pouco a carga emocional e física disso. Hoje, me sinto em condições. Assim como aceitei em fazer parte do governo do Zé, de pequenas missões - não tão complexas quanto a de uma candidatura a prefeito, mas que eu possa contribuir com a minha cidade. Hoje, com minha saúde mais estabelecida e com a relação com a família, a gente pode avançar e dar esse passo”, confessou Rafael.



Prefeito de Maricá, Fabiano Horta fez questão de participar e comentou os simbolismos contidos no ato Renata Cristiane

O SIMBOLISMO



Ato de filiação do PT em Cabo Frio lotou um dos salões de convenção de hotel badalado de Cabo Frio. Ao final, tradicional grito de guerra: "Olê, olê ole olá, Lula, Lula" Renata Cristiane

SERÁ COMO ANTES? O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, é hoje um dos principais nomes da gestão pública de esquerda no país. Tanto é assim, que foi reeleito com popularidade assombrosa (mais de 88%) em um terreno dominado por bolsonaristas. E quando Fabiano aparece para assinar uma ficha de filiação, certamente, não é qualquer filiação. Perguntado sobre o simbolismo daqueles atores, espaço, casa lotada e petistas de toda região, ele esclareceu a relevância do momento: “Rafael sempre teve compromisso com a luta social, com a organização do movimento social. Nós temos um desafio de vencer a afirmação fascista no Brasil. A gente tá muito feliz, não pelo ato e pela solenidade, mas pelo simbolismo que a figura do Rafael carrega. A Região, Cabo Frio e todos os municípios do entorno, passam a ter uma liderança objetiva para gente construir uma candidatura a deputado federal que possa representar a região em Brasília num futuro governo do presidente Lula”, disse Fabiano.

Uma coisa é certa, na época que desistiu de ser candidato a prefeito de Cabo Frio, Rafael despontava nas pesquisas com cerca de 9% a 10% das intenções de voto. Quando decidiu apoiar Zé, conseguiu a façanha de migrar 100% de seu eleitorado. Bonifácio, que também tinha o mesmo percentual, foi a 20% rapidamente. Se o professor ainda estiver nos cascos como em outrora e colocar voto na cumbuca, alguém acredita que o PT vai se limitar a estratégias somente nas eleições deste ano? Afinal, PT não dá ponto sem nó, nem planta semente de árvore que não dê fruto.

Confira os discursos e o clima do local no vídeo abaixo: