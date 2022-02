Prefeito de Marcelo Magno ao lado do secretário das Cudades, Uruan Cintra - Divulgação

Publicado 01/02/2022 19:23

CABISTA NO RIO

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), esteve na capital nesta terça-feira (1º), pedir socorro ao Governo do Estado. Encontro estava marcado com o secretário Estadual de Cidades, Uruan Cintra. Na saída, Marcelo aproveitou e bateu na porta de Fred Pacheco, vice-presidente do Departamento de Estrada e Rodagem (DER). O prefeito comentou que tratou de assuntos sobre a infraestrutura do município e projetos que ele tem em mente colocar em prática. Marcelo é o queridinho do homem (Claudio Castro - PL). Além disso, Magno aproveitou, foi ver em que pé está o convênio de asfalto. A boa nova é que será retomado em breve. Tomara, né?! Mais do que na hora. Apesar de Marcelo ter excelentes relações com governador, que demonstrou que tem uma predileção por ele aqui na região, quem circula entre o centro e os distritos no Arraial sente que falta urgentemente um programa de recapeamento. É buraco de fazer inveja na lua. Será que agora vai?

Perguntado como foi o encontro disse que “foi muito bom como sempre”. O prefeito cabista explicou o convênio deles estava em falta de alguns documentos, mas que nesta semana, tudo deve ser sanado. “É preciso ficar ali, acompanhando o processo. Quem não é visto, não é lembrado”, brincou Magno. “Semana passada foi licitado tudo, demorou um pouco por causa de ajustes do projeto e da burocracia, mas agora vai”, disse o prefeito pelo telefone. Marcelo adiantou que o programa vai contemplar três cidades: São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Arraial do Cabo”. Que venha esse bendito recapeamento, por que a cada buraco que se passa por aqui, é a orelha das autoridades que ficam quentes. Sabe como é, né?!