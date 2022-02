Dr. Serginho e Gutemberg Fonseca foram recebidos em Iguaba Grande, pela secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle - Divulgação

Dr. Serginho e Gutemberg Fonseca foram recebidos em Iguaba Grande, pela secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle Divulgação

Publicado 08/02/2022 21:18 | Atualizado 08/02/2022 21:25

CRUZANDO E CABECEANDO



Dupla de ataque batendo um bolão no meio de campo na Região dos Lagos, nesta segunda-feira (7), foi a dos secretários estaduais de Ciência e Tecnologia, Dr Serginho; e Esporte e Lazer, Gutemberg Fonseca. Fizeram uma agenda extensa, com fôlego de atleta (ou político em campanha) que passou por Saquarema, Iguaba Grande, São Pedro, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios e Silva Jardim. Por essas cidades, os artilheiros de Castro distribuíram material esportivo para as respectivas prefeituras, tais como bolas, uniformes entre outros. Serginho explicou que a ideia é fazer uma ação em conjunto em que a Ciência ajude a alta performance dos atletas amadores, contando com apoio das Faetec’s.



Pause para o almoço no Jardim e depois visita ao campo do Piaba Rede social

LEVADO PELO "CRIA"

Serginho, que é "cria" da área – tanto da região quando do futebol amador –, fez o cicerone completo. Um dos locais por onde passaram em Cabo Frio, foi o populoso bairro periférico do Jardim Esperança, onde almoçaram num restaurante tradicional. Depois Serginho levou Gurtemberg para um tour pela localidade. Aliás, o Jardim é onde se concentra a maior parte dos times de futebol amador do município, e a ideia, é ampliar a participação dessas equipes em campeonatos.

Dupla de ataque batendo um bolão no meio de campo na Região dos Lagos, nesta segunda-feira (7), foi a dos secretários estaduais de Ciência e Tecnologia, Dr Serginho; e Esporte e Lazer, Gutemberg Fonseca. Fizeram uma agenda extensa, com fôlego de atleta (ou político em campanha) que passou por Saquarema, Iguaba Grande, São Pedro, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios e Silva Jardim. Por essas cidades, os artilheiros de Castro distribuíram material esportivo para as respectivas prefeituras, tais como bolas, uniformes entre outros. Serginho explicou que a ideia é fazer uma ação em conjunto em que a Ciência ajude a alta performance dos atletas amadores, contando com apoio das Faetec’s.Serginho, que é "cria" da área – tanto da região quando do futebol amador –, fez o cicerone completo. Um dos locais por onde passaram em Cabo Frio, foi o populoso bairro periférico do Jardim Esperança, onde almoçaram num restaurante tradicional. Depois Serginho levou Gurtemberg para um tour pela localidade. Aliás, o Jardim é onde se concentra a maior parte dos times de futebol amador do município, e a ideia, é ampliar a participação dessas equipes em campeonatos.

Relíquia: Dr Serginho com o ídolo do Fluminense, Leandro Euzébio, quando jogaram juntos pelo futebol amador, em Cabo Frio Divulgação

REGISTRO TRICOLOR HISTÓRICO



Um dos locais visitados foi o campo do Piaba, na Estrada Velha de Búzios. Lá o “coro come” quando o assunto é um rachão. Canela de vidro não tem vez! Domingo a turma se acaba nos campeonatos que eletrizam as torcidas das comunidades. Serginho sabe por experiência própria. Já foi jogador da Cabofriense/Esprof, onde atuou como meio campo, ali na cabeça de área. O registro que não deixa mentir é do campeonato juvenil de 1997. Aliás, nessa foto relíquia está não só Dr Serginho, como o ídolo zagueirão bicampeão pelo Fluminense, Leandro Euzébio. Ambos ainda garotos. Serginho explicou que “a intenção da visita técnica é que seja instaurado no local um grande parque de esporte e tecnologia, que venha atender jovens, adultos e a melhor idade por meio da prática esportiva e a educação”. Perguntei se o projeto já tinha nome, disse que não, mas estava pensando em chamar o campo de “Serjão” (disse aos risos), numa clara alusão aos estádios Correão (homenagem ao pai do ex-prefeito de Cabo Frio, Alair Corrêa) e o Barcelão (estádio de Arraial que leva nome do ex-prefeito).



Um dos locais visitados foi o campo do Piaba, na Estrada Velha de Búzios. Lá o “coro come” quando o assunto é um rachão. Canela de vidro não tem vez! Domingo a turma se acaba nos campeonatos que eletrizam as torcidas das comunidades. Serginho sabe por experiência própria. Já foi jogador da Cabofriense/Esprof, onde atuou como meio campo, ali na cabeça de área. O registro que não deixa mentir é do campeonato juvenil de 1997. Aliás, nessa foto relíquia está não só Dr Serginho, como o ídolo zagueirão bicampeão pelo Fluminense, Leandro Euzébio. Ambos ainda garotos. Serginho explicou que “a intenção da visita técnica é que seja instaurado no local um grande parque de esporte e tecnologia, que venha atender jovens, adultos e a melhor idade por meio da prática esportiva e a educação”. Perguntei se o projeto já tinha nome, disse que não, mas estava pensando em chamar o campo de “Serjão” (disse aos risos), numa clara alusão aos estádios Correão (homenagem ao pai do ex-prefeito de Cabo Frio, Alair Corrêa) e o Barcelão (estádio de Arraial que leva nome do ex-prefeito).

Dr Sérginho e Gutemberg Fonseca com vereador Josias da Swell em Cabo Frio Divulgação

JACARÉ NO RADAR



Os secretários vistoriaram ainda, outra comunidade carente, no bairro do Jacaré, onde fica um antigo campo society, na Praça Maria Nazaré, e funciona um projeto social que atende gratuitamente crianças da localidade. O projeto prevê que a quadra será totalmente restaurada e reformado com recursos do Governo do Estado. Diga-se de passagem, um ganho importante para comunidade que convive com a criminalidade, em meio a falta de oportunidades e entretenimento para juventude.

Veja o vídeo abaixo