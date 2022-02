Prefeito Vantoil Martins é outro que defende que a Princesinha dos Lagos seja promovida à Rainha. É bairrismo que fala?! - Rede social

Publicado 09/02/2022 19:26

DE PRINCESA À RAINHA

A autoestima da população de Iguaba Grande está lá em cima do morro da caixa D’água, que fica no bairro Pedreira. Julgando pela fala do vereador líder do governo, Luciano Silva (CID), já passou da hora da cidade sair do estágio de “Princesinha da Região dos Lagos” (apelido carinho do município), para ser alçada ao trono de Rainha: “Depois do aumento dos royalties, nada mais do que justo”, disparou o vereador. Isso porque o município sempre teve menor orçamento e poucos investimentos dos entes federativos. Mas essa realidade mudou.

Prefeitos Vantoil Martins de Iguaba; e Fabio do Pastel de São Pedro na porta da ANP brigando pelo aumento dos royalties em 2021

Vereador Luciano Silva defende acredita que o moeda Caboclinho seja aprovado por unanimidade

CABOCLINHO NA PAUTA



Ainda sobre Iguaba Grande e essa nova fase “ryca”, nesta quinta-feira (10), entra em pauta o projeto da moeda social “Caboclinho”, inspirada na “Mumbuca” de Maricá de Fabiano Horta (PT). Conversando com o líder do governo, vereador Luciano Silva (CID), que adiantou que o projeto foi protocolado na Câmara, já está com o parecer favorável da comissão que ele preside, que é a de Constituição, Justiça e Redação. Luciano aposta em aprovação por unanimidade. "Ninguém é doido de votar contra", disparou. Outra novidade é que dos 11 vereadores da Casa, nenhum faz oposição ao prefeito Vantoil Martins (CID). "É um governo responsável, uma gestão assertiva e que pensa no futuro da cidade", destacou ele, completando que, por conta disso, até o vereador Júnior Negão, que no começo do mandato era oposição, já se rendeu. "É um projeto que vai atender mais de duas mil famílias e irá impactar diretamente na qualidade de vida e na economia do município", finalizou. Quem te viu, quem te vê, hein Iguaba?! Só falta o ator Bruno Gagliasso vir para colocar a coroa na cabeça da Rainha. Depois de uma luta vitoriosa na justiça, no ano passado, contra a Agência Nacional de Petróleo, em que o prefeito Vantoil Martins (CID) ousou com sua procuradoria questionar a partilha dos royalties, a cidade que ganhava cerca de R$ 1 milhão mensalmente, passou a receber mais de R$ 12 milhões. A briga foi difícil, poucos acreditavam, mas Deus nos abençoou”, destacou o prefeito. Aí, já viu, né?! Obra para todos os lados, projetos ousados e até um programa de distribuição de renda. Pronto! Bastou pro povo de Iguaba já sonhar em desbancar as rainhas mais antigas tais como Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo. O desafio lançado. Longe desta colunista que vos escreve criar intriga ou provocar rivalidade, mas a pauta é boa!Ainda sobre Iguaba Grande e essa nova fase “ryca”, nesta quinta-feira (10), entra em pauta o projeto da moeda social “Caboclinho”, inspirada na “Mumbuca” de Maricá de Fabiano Horta (PT). Conversando com o líder do governo, vereador Luciano Silva (CID), que adiantou que o projeto foi protocolado na Câmara, já está com o parecer favorável da comissão que ele preside, que é a de Constituição, Justiça e Redação. Luciano aposta em aprovação por unanimidade. "Ninguém é doido de votar contra", disparou. Outra novidade é que dos 11 vereadores da Casa, nenhum faz oposição ao prefeito Vantoil Martins (CID). "É um governo responsável, uma gestão assertiva e que pensa no futuro da cidade", destacou ele, completando que, por conta disso, até o vereador Júnior Negão, que no começo do mandato era oposição, já se rendeu. "É um projeto que vai atender mais de duas mil famílias e irá impactar diretamente na qualidade de vida e na economia do município", finalizou. Quem te viu, quem te vê, hein Iguaba?! Só falta o ator Bruno Gagliasso vir para colocar a coroa na cabeça da Rainha.