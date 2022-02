Novo protesto foi feito nesta sexta-feira (11), mas desta vez, sem cenas de violência policial contra os manifestantes - Internet

Publicado 11/02/2022 19:55 | Atualizado 11/02/2022 19:58

TRUCULÊNCIA E DESCASO



Um episódio lastimável marcou negativamente uma manifestação – justa por sinal – realizada pelos moradores do bairro Botafogo, zona rural de Cabo Frio, que ganhou repercussão nacional. Cansados de serem tratados com descaso, eles interditaram as duas vias da RJ-106 na manhã desta quinta (10), ateando fogo em pneus, madeira e entulhos. Manifestantes cobram por melhorias nas condições na estrada da Agrisa, principal via de acesso ao bairro, que está tomada por buracos e lamas, e com a chuva, nem ônibus passa por lá sem atolar.

Moradores fecharam a RJ 106 Internet TRUCULÊNCIA E DESCASO II

A reclamação é antiga e não é exclusiva só de dias chuvosos, as pessoas não aguentam mais promessa e inércia. O ato, até então pacífico, virou quase uma praça de guerra com a chegada da Polícia Militar, que utilizou spray de pimenta para “acalmar os ânimos das pessoas”, em sua maioria, mulheres e mães. E pra piorar, agrediu um dos moradores que filmava a ação. A PM disse que teve que usar “dos meios necessários para conter o manifestante, que foi encaminhado para a delegacia”. Já a prefeitura não se manifestou sobre essa violência e apenas informou que “tão logo haja a melhora no tempo, com cessar das chuvas, que encharcam o solo, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos realizará o patrolamento das ruas do bairro Botafogo, lançando material próprio nas vias para amenizar a situação”. Nesta manhã de sexta-feira (11) aconteceu novo protesto, aliás, o terceiro desde quarta-feira (9). Desta vez, sem truculência policial.





CCS PREOCUPADO



A Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Cabo Frio, Patrícia Cardinot, preocupada com esse clima de guerra, informou que ligou para o prefeito José Bonifácio (PDT) e ele disse que enviou uma equipe a Botafogo. Disse também que estaria à disposição dos moradores, mas afirmou não ser possível receber uma comissão de poucas pessoas em seu gabinete representando o bairro. (Ué?) “As informações dele são de que estará empenhado em solucionar as questões e tem ciência de que se faz necessária as melhorias que não foram realizadas em governos passados que não podem ser resolvidas, assim de uma vez, mediante a chuvas e necessidade de grande investimento pra isso, tendo também vários bairros e várias necessidades”. Será que ele está com medo de pedalar no bairro e perder a bike lama?