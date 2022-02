A inscrição em apoio ao petista foi feita no asfalto na porta de uma das maiores e mais importantes igrejas da cidade. - Rede social

A inscrição em apoio ao petista foi feita no asfalto na porta de uma das maiores e mais importantes igrejas da cidade. Rede social

Publicado 15/02/2022 20:50

POLÊMICAS DO CABO



Um mistério aconteceu em Arraial do Cabo que está causando um "disse-me-disse" danado. E para quem não conhece “O Cabo”, saiba que lá, o “bicho pega” na política e tudo é motivo de polêmica. É um cientista político em cada esquina. Eis que surgiu uma inscrição no asfalto “LULA 13” na porta de uma das principais igrejas da cidade, a tradicional Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, que fica na Prainha, nesta terça-feira (15). Aí já viu, né?! Os bolsonaristas ficaram revoltados. Alguns foram para as redes sociais protestar: “Estão desrespeitando a casa de Deus. Analisem suas atitudes”, disparou. Bastou! Virou um bate-boca daqueles que o cabista adora. Só se fala nisso na cidade. Todo mundo dando opinião.

Morador remexeu baú de memórias e lembrou que um padre da cidade fez "arminha com a mão" para pedir voto para Bolsonaro, na véspera da eleição de 2018 Print

POLÊMICAS DO CABO II

Chamou atenção o comentário de um morador de Arraial que lembrou que um padre, responsável pela mesma paróquia, em 2018, fez até “arminha” com a mão no meio de uma missa, em clara campanha para o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), às vésperas da eleição. Relembrar é viver, né? Outro nativo que também se arvora nas análises políticos provocou: “A direita sempre utilizou o nome de Deus para manipular e induzir eleição. Repare que isso está ocorrendo depois que Bolsonaro decide vir pra cidade”, publicou ele desconfiado de tudo e de todos.

E O PT? E O LULA?

Em nota, o presidente do PT de Arraial do Cabo, Kayan Dutra, disse que o partido não tem nada a ver com a inscrição na porta da igreja: Em nota, o presidente do PT de Arraial do Cabo, Kayan Dutra, disse que o partido não tem nada a ver com a inscrição na porta da igreja: “Condenamos tal iniciativa. Além de nada apropriada, tal pichação não é permita, vez que não se pode campanha nesse momento, especialmente em via pública. ”, disse ele no Facebook.