Sessão da câmara nesta quinta-feira (17) pegou fogo - Print

Sessão da câmara nesta quinta-feira (17) pegou fogoPrint

Publicado 17/02/2022 20:13 | Atualizado 17/02/2022 20:26

ONDE O FILHO CHORA E A MÃE NÃO VÊ



Será que acabou o amor? Era o que toda classe política de Araruama se perguntava findo a sessão da Câmara nesta quinta-feira (17). O clima foi dos mais agitados por conta da animosidade provocada, em parte, pelo vereador Oliveira da Guarda (MDB) e a namorada, Penha Bernardes (PL). O casal, que até então era da base, fez duras críticas à gestão da prefeita Lívia Bello (PP) em relação a saúde e, principalmente, ao marido dela, o ex-prefeito Chiquinho da Educação. Batendo na tecla da Saúde os dois detonaram a ausência de cirurgias eletivas no município, com longas filas de espera e que acabam sendo realizadas em outras cidades, como Caxias e Belford Roxo. Vamos por partes...

Vereadora Penha Bernardes critica duramente a saúde de Araruama Print

DISPUTAS INTERNAS

Temos que pontuar aqui que Penha e Oliveira são cabos eleitorais da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) e do estadual Márcio Canella (MDB). O prefeito de Belford Roxo, Waguinho, por sua vez, é cotado para ser vice de Cláudio Castro (PL) na chapa que o governador deve lançar para tentar reeleição. E segundo deixaram transparecer os nobres edis, ninguém pode ousar apoiar outro nome na cidade que não seja o Chiquinho. Feito o parêntese, vamos de volta a confusão. Penha chegou a dizer na sessão que não ia ficar aplaudindo “paredinha pintada” enquanto tinha gente morrendo na cidade. Temos que pontuar aqui que Penha e Oliveira são cabos eleitorais da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) e do estadual Márcio Canella (MDB). O prefeito de Belford Roxo, Waguinho, por sua vez, é cotado para ser vice de Cláudio Castro (PL) na chapa que o governador deve lançar para tentar reeleição. E segundo deixaram transparecer os nobres edis, ninguém pode ousar apoiar outro nome na cidade que não seja o Chiquinho. Feito o parêntese, vamos de volta a confusão. Penha chegou a dizer na sessão que não ia ficar aplaudindo “paredinha pintada” enquanto tinha gente morrendo na cidade.

Vereadora Valéria Amaral (PP) denunciou que Portal da Transparência não é atualizado desde 2019 Print

TRANSPARÊNCIA ZERO NA SAÚDE

Alguns vereadores, como Valéria Amaral (PSD), por exemplo, defenderam que o certo era ter uma força-tarefa para cobrar das entidades federais, estaduais e municipais sobre os recursos da saúde, mais transparência de para onde estão sendo destinados a verba e otimizar a área no município. Em Araruama, o portal da transparência na Saúde não é atualizado desde 2019. Queixa semelhante a feita pelos professores da rede municipal, quando o assunto é verba do Fundeb. Fica difícil fiscalizar como dinheiro vem sendo aplicado se a transparência é zero nos setores que mais consomem recursos públicos.





Vereadores afirmam que quem dá as cartas na cidade é o Chiquinho, marido da prefeita Livia Belo Print

QUEM MANDA NA CÂMARA?



O que fomentou o episódio ocorrido na sessão desta quinta foi um áudio enviado por Chiquinho da Educação aos vereadores que pegou muito mal. Principalmente, para Penha e Oliveira. É que o primeiro-cavalheiro que, vale lembrar, não ocupa nenhum cargo público oficialmente e, portanto, sequer é autoridade, mandou os parlamentares "baterem no governador". Orientou inclusive a área, que é a segurança pública. Indo contra, de certa forma, aos candidatos apoiados por Penha e Oliveira. Apesar do fundo político dos discursos dos edis, vale ressaltar o curioso relacionamento de Chiquinho com os vereadores. Afinal, se a prefeita é Lívia Bello, porque o marido dela dialoga e pauta o parlamento? Importante salientar que nenhum vereador têm sequer o número de telefone da prefeita araruamense, conforme os próprios afirmam nas sete freguesias da cidade. Dirigindo-se ao líder do Governo e irmão de Penha, Luiz do Táxi (PL), Oliveira disparou a provocação: “Respeite seu mandato, você não está aqui para servir Chiquinho. Está aqui para servir ao povo”. Eita! Essa deu até vergonha alheia em que lê.









DENÚNCIA CONTRA OS EDIS



Penha e Oliveira começaram a discussão falando sobre uma denúncia feita no Ministério Público que foi deflagrada por uma página do município, que Oliveira afirma ter sido contratada por Chiquinho para fazer propaganda negativa dos edis. Oliveira lembrou (com propriedade) que Chiquinho sequer pode ser candidato a deputado, citou ainda da “lista dos caloteiros” da Procuradoria Geral Estadual que coloca o ilustre Francisco Ribeiro como um dos maiores devedores de todo o estado do Rio de Janeiro, com um saldo negativo que ultrapassa R$3 milhões em impostos. Nesse sentido, Oliveira chegou a dizer para ele “devolver o dinheiro e depois vir falar alguma coisa". Eita! Deu vergonha novamente...



Vereador Oliveira da Guarda questiona o porquê do marido da Prefeita dar palpite na câmara. Colega ao lado de boca aberta Print

CANDIDATO?

Na sessão anterior, na terça (15), Oliveira já tinha sinalizado que o novo partido União Brasil, caso faça um bom trabalho, poderia até lançar candidatura para Prefeitura em Araruama em 2024. Discussões como a da última sessão só fomentam a ideia de que pode estar ele próprio se oferecendo para ser a voz da oposição na corrida contra a sucessora de Lívia. Fato é que, em Araruama, de Praia Seca a São Vicente, passando pela Praça do Blindex, não se fala de outra coisa quando o assunto é política.