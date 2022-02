Prefeitos de Iguaba, Cabo Frio, São Pedro e Itaboraí são alguns que mobilizaram população para ajudar Petrópolis - Rede social

Publicado 21/02/2022 18:50 | Atualizado 21/02/2022 19:49

COSTA DO SOL SE UNE E SOBE A SERRA



A tragédia que acometeu Petrópolis, há cerca de uma semana, tem mobilizado prefeituras de todo país e na Região dos Lagos (ou Costa do Sol) isso não foi diferente. Desde a quarta-feira (16) passada, um dia após o temporal que devastou a cidade imperial, servidores têm doado parte de seu tempo para recolher donativos e entregá-los para outras equipes levarem para a região serrana. Todos unidos numa grande força-tarefa.

Prefeito Vantoil Martins acompanhando a doação dos moradores de Iguaba: "Foi uma grata surpresa o engajamento da população" Divulgação

IGUABA GRANDE



Em Iguaba Grande, o prefeito Vantoil Martins (CID) deu o start da campanha SOS Petrópolis na cidade, convocando a população a ajudar também. Um caminhão foi colocado no centro da cidade como ponto de recolhimento, além de secretarias e CRAS, que também receberam as doações. Na mesma semana, parte da equipe de Defesa Civil iguabense subiu a serra para ajudar nos trabalhos de resgate.

Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio; e reitor da UERJ, Ricardo Lodi Divulgação

CABO FRIO



Em Cabo Frio, o prefeito José Bonifácio (PDT), que inclusive é amigo do prefeito petropolitano, Rubens Bomtempo (PSB), mandou colocar seis pontos de coleta de donativos. O município, em parceria com UERJ, também forneceu duas ambulâncias para atuar nos resgates das vítimas da tragédia. A ação aconteceu após um encontro do prefeito cabo-friense com o reitor da UERJ, Ricardo Lodi.

Dr Serginho ajudando a descarregar caminhão frigorífico, na última sexta-feira (18), com doações de empresários Alvarenga

FORÇA-TAREFA INCLUIU FAETECs



Também de Cabo Frio, o deputado licenciado e atual secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr Serginho, abraçou a força-tarefa e mobilizou todas as instituições vinculadas à SECTI (UERJ, UENF, FAPERJ, FAETEC e CECIERJ). Além disso, Serginho também teve ajuda de grandes empresários da cidade. Na última quinta (17), ele esteve in loco juntamente com o governador.

Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, esteve em Petrópolis, pessoalmente, acompanhando comboio de donativos Divulgação

SÃO PEDRO DA ALDEIA



O diretor-geral do Conleste, Hédio Mataruna, e o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli Divulgação

CONLESTE NO SOS PETRÓPOLIS



Quem também pensou numa ação foi prefeito de Itaboraí, que também preside o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), Marcelo Delaroli. Desde a semana passada, logo após a tragédia, Delaroli buscou mobilizar todos os municípios consorciados com a campanha SOS PETRÓPOLIS, aceitando doações de água mineral, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e itens de higiene pessoal. Inicialmente, a sede do Conleste é o principal ponto de arrecadação, na Rua Promotor Ciro Olímpio da Mata, 37, no Centro de Itaboraí. A expectativa é envolver as 17 cidades consorciadas colocando um ponto de arrecadação em cada município. Os caminhões estão saindo todo dia de Itaboraí para Petrópolis levando os donativos.



Mobilização em Búzios Divulgação

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



Em Búzios, voluntários da Prefeitura (Guarda Ambiental, Defesa Civil e Guarda Vidas) seguiram para a Petrópolis, na última quinta (17), onde ajudaram nos trabalhos por dois dias. Na próxima quarta-feira (23), a força-tarefa retorna à serra para entregar as doações recebidas da população nos vários pontos de arrecadação disponibilizados, como o Espaço Cultural Zanine, secretaria de Desenvolvimento Social Trabalho e Renda, Subprefeitura da Rasa, Posto de Atendimento Avançado na Cem Braças (PAP), igrejas e escolas.





