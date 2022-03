Alexandre Martins ao lado da esposa, Daniele Martins em momento de relaxamento - Arquivo Pessoal

Publicado 02/03/2022 18:26

O prefeito Alexandre Martins (REP) está de volta ao batente, após um breve período de férias. Mudou totalmente de ambiente e foi descansar nos Estados Unidos com a família, ou seja, saiu de Búzios 40ºC para o frio da América do Norte. "Foram 10 dias para espairecer um pouquinho. Eu nem gosto (EUA), mas a família estava doida pra ir. Mas a gente acaba trabalhando direto. O telefone não para e tem que resolver mesmo de longe", contou ele por telefone. Alexandre chegou ao balneário na segunda-feira (28) de Carnaval, numa Búzios lotada, que é só alegria. Disse que o empresário buziano "está rindo de orelha a orelha". A taxa de ocupação ultrapassou os 90%. "Agora vai começar o ano de verdade", destacou o prefeito, que retoma os atendimentos e despachos na Prefeitura nesta quinta-feira (3).Ainda por telefone, Alexandre Martins disse que viajou tranquilo sabendo que "quem ficou no seu lugar, tem o mesmo compromisso que ele". E essa é uma das poucas exceções pela Costa do Sol, onde quase ninguém tem um vice pra chamar de seu. O vice-prefeito, Miguel Pereira (PL), que acumula o cargo de secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, já devolveu o bastão ao chefe do executivo, que não escondeu a satisfação. "Miguel se saiu muito bem, ele é do trabalho, como eu, e sabe administrar bem os problemas, essa que é a verdade. Ele é bom, é tranquilo e tem experiência. Apesar de lotada, encontrei a cidade organizada. É questão de confiança, ele tem competência e o histórico dele já mostrava isso. As pessoas querem pegar o histórico ruim de uma pessoa e mudar, isso é muito difícil. Tem que pegar um cara que tenha histórico bom, né?", elogiou Alexandre. Nem sempre Búzios foi essa paz. No governo André Granado, o ex-prefeito evitava viajar para não ter que passar bastão para o então vice, Henrique Gomes. Sem falar nos diversos afastamentos determinados pela justiça, que superaram a casa da dezena de vezes.

Prefeito Alexandre com secretário de Serviços Públicos, Marcão Valérius, secretário de Esportes, Gugu Braga e amigo carioca do trio, Junior. Rede social

Alexandre lança calendário de eventos na próxima semana. Na imagem, ele prestigia o encontro de carros antigos, que aconteceu no final de 2021 Ronald Pantoja

Alexandre contou ainda que vai anunciar umas 20 obras para este ano, para licitar e já iniciar os trabalhos. Nesse pacotão estão incluídos o autódromo (na Baía Formosa), a UPA da Rasa, maternidade, centro de imagem e dezenas de ruas para pavimentar. "Vamos retomar com força, serão umas 40 ruas que vamos pavimentar", acrescentou. E tem também a antecipação de saneamento da cidade - Alexandre pretende avançar pelo menos 20%, "a ideia é conseguir sanear a cidade nos próximos três anos", disse.Antes de se despedir, o prefeito de Búzios se lembrou do lançamento do Calendário de Eventos, que tem sido objeto de bastante dedicação da equipe. Será agora em março, possivelmente na próxima semana, entre dia 8 e 10. Segundo Alexandre Martins, serão de três a quatro eventos por mês, até o fim do ano. Um dos mais aguardados, o festival de Jazz e Blues, acontecerá em maio. Com isso, a cidade, que é um dos destinos turísticos preferidos no Brasil e no mundo, vai reaquecendo a economia pós-pandemia, com a estratégia, segundo expectativa do prefeito, de atrair visitantes também na baixa temporada, "garantindo a contínua geração de emprego e renda", segundo disse. É como se diz por essas bandas daqui: Búzios vai bombar!