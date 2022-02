Marcelo Magno, Adriano José Mattos, José Milton e Pedro Caju vistoriando mirante da Prainha - Ronnie Placido

Marcelo Magno, Adriano José Mattos, José Milton e Pedro Caju vistoriando mirante da PrainhaRonnie Placido

Publicado 25/02/2022 19:30

MAIS DE 250 MIL POR DIA

Arraial do Cabo será um dos destinos mais procurados na Costa do Sol neste Carnaval, segundo disse o prefeito Marcelo Magno (PL). Mesmo diante da proibição de qualquer tipo de aglomeração como blocos, eventos ou shows, prefeito disse que a taxa de ocupação na rede hoteleira superou 90%. Marcelo prevê que cerca de 250 mil pessoas passem pela cidade diariamente. Número espantoso, se considerarmos que a população cabista é de 30 mil habitantes. Para se ter uma ideia, a vizinha Cabo Frio espera 400 mil visitantes no feriadão todo. Mas ele explicou que no último fim de semana, a cidade recebeu mais de 250 mil pessoas entre sábado e domingo passados. Com esse calorão que a previsão do tempo avisa, as praias deliciosas de Arraial parecem as opções favoritas dos cariocas e moradores da região metropolitana.



Pequenos detalhes faltam no projeto Ronnie Placido

MIRANTE QUASE- QUASE

Falando em Marcelo, ele esteve nesta quinta-feira (25) vistoriando a obra Mirante da Prainha, com assessor da secretaria das Cidades do Estado, Adriano José Mattos, acompanhada do diretor de Obras, José Milton, além do secretário de Obras de Arraial, Pedro Caju. Marcelo só pensa naquilo, né?! Inauguração do mirante. Por telefone, disse que estava orgulhoso com a finalização do projeto: “Quem trabalha, Deus ajuda”, comemorou o prefeito.

Prefeito Marcelo Magno espera governador ter uma data disponível na agenda para inaugurar mirante. Será na data que Bolsonaro marcou de visitar a cidade? Ronnie Plácido

ESPERANDO CASTRO

Marcelo explicou que faltam pequenos detalhes, mas as obras serão interrompidas agora, por conta do feriadão, mas na quinta-feira (3), pós Carnaval, será colocada mais uma camada de asfalto na base do mirante e algumas pinturas finalizando os detalhes. Prefeito aposta que até 7 de março o projeto esteja totalmente concluído. Agora é esperar a disponibilidade do governador Cláudio Castro (PL). Magno tenta uma data entre o dia 8 e 12 de março, mas ainda não conseguiu confirmação. Marcelo não esconde de ninguém a ansiedade de entregar esse projeto. Ele tinha esperança de fazê-lo ainda antes do Carnaval. Não deu por causa do tempo chuvoso que vem predominando neste verão. Mas ao que tudo indica, até fim do mês “nasce esse filho bonito”. Vale destacar que o presidente Jair Bolsonaro está agendado para inaugurar escola cívico-militar no dia 17 . Será que vai ser uma agenda só? É uma hipótese.

Prefeito Marcelo (rosa) e assessor da secretaria das Cidades do Estado, Adriano José Mattos Ronnie Placido

CARNAVAL COM DINDIN

E tem mais...Bloco não tem, mas dindin na conta, tem sim senhor! Magno mandou antecipar o salário dos servidores municipais de fevereiro. O cabista que adora um bloquinho, pode até não ter folia nas ruas, mas pelo menos em casa, vai ter churrasquinho e cervejinha. Só não pode aglomerar!