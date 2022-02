Manoela Peres recebeu Toya, a heroína pet mais famosa da Região dos Lagos - Rede social

Publicado 24/02/2022 20:42 | Atualizado 24/02/2022 22:00

AGENDA FOFA

E para dizer que vida de prefeito é só assunto burocrático e abacaxi pra resolver, taí a prefeita de Saquarema, Manoela Peres (DEM) que abriu um espaço nesta quarta-feira (23), na sua agenda concorridíssima, para receber em seu gabinete a doguinha mais fofa e badalada da Costa do Sol, a Toya. Essa Golden Retiver é a mascote mais simpática do mundo pet local, que teve a oportunidade, juntamente com seu adestrador Willian Almeida, o Russo, de receber os cumprimentos diretamente da chefe do executivo.

A Golden foi recebi com seu adestrador, Russo Rede social

DOGUINHA HEROÍNA

Toda essa moral não é à toa. A cachorrinha esteve na semana passada ajudando nas buscas aos desaparecidos no desastre provocado pelas chuvas em Petrópolis. Sejamos sinceros, vale ou não vale deixar a fila do lado de fora do gabinete esperando para esse momento fofurômetro? Quem tem coragem de julgar? Toya merece todo reconhecimento, não é prefeita? Sem falar que especialistas afirmam que fazer contatos com animais no meio do expediente ajudam a aliviar o estresse.

Manoela não resistiu a tanta fofura Rede social

BOMBOU NA REDE

São momentos assim fazem o carisma de Manu disparar nas redes sociais. Esse post rendeu em 24h, cerca de 3.120 reações no Instagram e mais de 130 comentários fofos. Cativou em cheio o coração dos apaixonados pelos animais. Tem como não dar um like? Impossível!