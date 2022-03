Dr Luizinho entre o prefeito Fábio do Pastel e a secretária municipal de Saúde, Maria Márcia - Ascom

Dr Luizinho entre o prefeito Fábio do Pastel e a secretária municipal de Saúde, Maria MárciaAscom

Publicado 03/03/2022 22:27

DEPUTADO NA ALDEIA



O deputado federal e presidente do PP, Dr. Luizinho, esteve em São Pedro da Aldeia, em plena feriado de Carnaval, na Quarta-Feira de Cinzas. Foi recebido no gabinete pelo prefeito da cidade, Fábio do Pastel (PL). O chefe do executivo aldeense considera Luizinho um importante aliado na conquista de recursos para a construção do Hospital Municipal e da Policlínica no antigo prédio do IPAC. Na visita, Luizinho reafirmou seu compromisso em auxiliar São Pedro com o Polo de Saúde e Qualidade de Vida. Fábio agradeceu: "Nosso feriado foi de trabalho e queremos agradecer ao Dr. Luizinho e equipe por terem dedicado parte de seu tempo precioso para estar conosco avançando nas demandas do nosso município", disse Pastel na sua página pessoal no Facebook. Participaram do encontro, entre outros, o vereador Chimbiu (SDD) e o ex-vereador Rogerinho, além de Luiz do Feliciano e Euziane da UPA.



Prefeito aldeense, Fabio do Pastel; ministro da Saúde, Marcelo Queiroga e o deputado Dr Luizinho Ascom

UMA IMAGEM QUE VALE?



Tem uma máxima na comunicação que diz que "uma imagem vale mais do que mil palavras". Tem outra ainda que fala "para bom entendedor, meia palavra basta". Fábio, embora não tenha feito nenhuma declaração pública sobre apoio nas eleições, não pode negar que a parceria com Dr Luizinho tem sido frequente. Tanto é assim, que em uma das oportunidades que o prefeito aldeense esteve em Brasília, reunido com Ministro Marcelo Queiroga, quem abriu essa porta foi justamente Luizinho. Como outubro é logo ali, tirar essa foto rasgando elogios assim... não sei não, hein?! Tá com cara de apoio. Vale ponderar que Fábio não faz o estilo político bravateiro, do tipo que flerta com Deus e o mundo. Tem fama de fiel.



Participaram do encontro, entre outros, o vereador Chimbiu (SDD) e o ex-vereador Rogerinho, além de Luiz do Feliciano e Euziane da UPA. Ascom

ESCOLHA ESTRATÉGICA



Na praça do Canhão, onde os analistas ficam especulando sobre a movimentação política, o que se comenta é que Fábio iria apoiar para deputado federal algum nome forte para levar seu eleitorado. Embora Pastel não fale abertamente sobre o tema, fazendo a linha "nem ligo para isso", nos corredores da Prefeitura, esse estilo blasé não é bem assim. O motivo? É que o ex-prefeito de São Pedro, Cláudio Chumbinho (UB) tenta uma cadeira no Congresso Nacional, na Câmara. E se Fábio não fizer nenhuma sinalização de quem vai apoiar, Chumbinho passeia livremente na Aldeia. Evidente que essa não é uma boa estratégia, ainda mais que, atualmente, seu principal opositor é o ex, que vem se organizando com bastante habilidade de olho em Brasília agora, sem perder a vista nas eleições municipais de 2024. Tem uma máxima na comunicação que diz que "uma imagem vale mais do que mil palavras". Tem outra ainda que fala "para bom entendedor, meia palavra basta". Fábio, embora não tenha feito nenhuma declaração pública sobre apoio nas eleições, não pode negar que a parceria com Dr Luizinho tem sido frequente. Tanto é assim, que em uma das oportunidades que o prefeito aldeense esteve em Brasília, reunido com Ministro Marcelo Queiroga, quem abriu essa porta foi justamente Luizinho. Como outubro é logo ali, tirar essa foto rasgando elogios assim... não sei não, hein?! Tá com cara de apoio. Vale ponderar que Fábio não faz o estilo político bravateiro, do tipo que flerta com Deus e o mundo. Tem fama de fiel.Na praça do Canhão, onde os analistas ficam especulando sobre a movimentação política, o que se comenta é que Fábio iria apoiar para deputado federal algum nome forte para levar seu eleitorado. Embora Pastel não fale abertamente sobre o tema, fazendo a linha "nem ligo para isso", nos corredores da Prefeitura, esse estilo blasé não é bem assim. O motivo? É que o ex-prefeito de São Pedro, Cláudio Chumbinho (UB) tenta uma cadeira no Congresso Nacional, na Câmara. E se Fábio não fizer nenhuma sinalização de quem vai apoiar, Chumbinho passeia livremente na Aldeia. Evidente que essa não é uma boa estratégia, ainda mais que, atualmente, seu principal opositor é o ex, que vem se organizando com bastante habilidade de olho em Brasília agora, sem perder a vista nas eleições municipais de 2024.