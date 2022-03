Equipe fez festinha surpresa para o prefeito no gabinete. Alexandre recebeu os carinho de todos. - Rede social

Equipe fez festinha surpresa para o prefeito no gabinete. Alexandre recebeu os carinho de todos.Rede social

Publicado 07/03/2022 19:30 | Atualizado 08/03/2022 07:18

FELIZ ANO NOVO COM B-DAY



Esta segunda-feira (7) tem prefeito na Costa do Sol comemorando mais um ano de vida, Alexandre Martins (REP), que chega aos 51 anos de idade. Uma boa ideia! Logo cedo, recebeu de uma bela declaração da esposa Daniele Martins, secretária municipal da Mulher e do Idoso, na rede social. No trabalho ganhou festinha da equipe, com direito a bolo e salgadinhos. Alexandre tem o que comemorar mesmo, porque gerir uma cidade turística durante uma pandemia não é fácil para ninguém, mas nesse quesito o município, que é desejo de consumo de dez em cada dez basileiros ou estrangeiros, se saiu bem segundo o chefe do executivo. A máquina voltou a girar, os turistas continuam enchendo a cidade, teve incremento de royalties e, agora, o calendário de eventos vai coroar essa consolidação para o turismo no balneário, que nesta terça (8) verá a chegada do primeiro transatlântico após a retomada da temporada de cruzeiros. A coluna deseja muita saúde e um feliz aniversário ao prefeito.



Domingo (ontem) foi aniversário do pai de Alexandre, Miguel Guerreiro Rede social

PRIMEIRO O PAI, DEPOIS O FILHO



Ainda sobre Búzios, a propósito, Alexandre comemora aniversário praticamente junto com o pai, Miguel Guerreiro, que completou ano novo neste domingo (6), como destacou o filho no perfil do Facebook, com esta foto aí. Para quem não conhece, Miguel um dos pioneiros nos empreendimentos imobiliários em Búzios. Inclusive foi dele a ideia desse estilo colonial aos prédios do balneário, característica que vem desde o tempo dos pescadores e se espalhou por toda a cidade. Felicidades ao sr Miguel!



Alexandre Martins recebeu o carinho do amigo e secretário de Serviços Públicos, Marcão Valerius: "Mais que um amigo. Ele é meu irmão", disse Rede social

GRANDE DIA



Contagem regressiva para a próxima quinta-feira (10), quando Alexandre Martins, junto com o vice-prefeito, Miguel Pereira (PL) vai dar uma coletiva à imprensa para apresentar todos os projetos de gestão para este ano e o calendário oficial unificado de eventos das secretarias de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e de Lazer e do Esportes. Como já havíamos antecipado aqui na coluna, a cidade terá, no mínimo, um grande evento por mês, além de vários festivais. Pode-se dizer que essa apresentação do dia 10, por si só, já será um primeiro evento, e vai acontecer no Ferradura Resort, às 18h. Depois das 20h começa o Happy Hour do Turismo, um encontro entre trade e imprensa com objetivo de estreitar relações e repetir a dose mensalmente. Afinal, nem só de pauta vive o jornalista. Ainda sobre Búzios, a propósito, Alexandre comemora aniversário praticamente junto com o pai, Miguel Guerreiro, que completou ano novo neste domingo (6), como destacou o filho no perfil do Facebook, com esta foto aí. Para quem não conhece, Miguel um dos pioneiros nos empreendimentos imobiliários em Búzios. Inclusive foi dele a ideia desse estilo colonial aos prédios do balneário, característica que vem desde o tempo dos pescadores e se espalhou por toda a cidade. Felicidades ao sr Miguel!Contagem regressiva para a próxima quinta-feira (10), quando Alexandre Martins, junto com o vice-prefeito, Miguel Pereira (PL) vai dar uma coletiva à imprensa para apresentar todos os projetos de gestão para este ano e o calendário oficial unificado de eventos das secretarias de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e de Lazer e do Esportes. Como já havíamos antecipado aqui na coluna, a cidade terá, no mínimo, um grande evento por mês, além de vários festivais. Pode-se dizer que essa apresentação do dia 10, por si só, já será um primeiro evento, e vai acontecer no Ferradura Resort, às 18h. Depois das 20h começa o Happy Hour do Turismo, um encontro entre trade e imprensa com objetivo de estreitar relações e repetir a dose mensalmente. Afinal, nem só de pauta vive o jornalista.