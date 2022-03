O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP) anunciou o tão esperado Calendário de Eventos 2022 - Renata Cristiane

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP) anunciou o tão esperado Calendário de Eventos 2022Renata Cristiane

Publicado 10/03/2022 20:06 | Atualizado 10/03/2022 23:11

"BÚZIOS: A CIDADE MAIS BADALADA DO BRASIL"

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP) anunciou o tão esperado Calendário de Eventos 2022, em coletiva de imprensa realizada no início da noite desta quinta-feira (10), no Ferradura Resort. Acompanhado do vice-prefeito e secretário de Obras, Miguel Pereira (PL), ele também anunciou os projetos da gestão para este ano. "É um evento diferenciado, chancelando um novo momento da cidade, no resgate dos nossos eventos e das obras inmportantes do município, é um momento de reconstruir, depois de uma pandemia pesada, mas não tenho dúvidas de que novidades nós teremos de sobra. A ideia é fazer quatro eventos por mês, alguns bem grandes. Pra mim, é muito legal lembrar que vamos voltar com o Festival de Jazz e Blues, motocross com show de rock, o evento gastronômico - que vai se manter em outubro e vai bombar de novo, não tenho dúvidas", diz. O Natal Luz também vai dar uma incrementada a mais na cidade, tal como no ano passado. "Vamos começar logo em novembro, com a cidade toda enfeitada e iluminada, mais que em 2021", acrescentou Alexandre. O festival de cinema também está na lista dos eventos.







Também foram anunciadas obras no município Renata Cristiane OBRAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Como nem só de festas e eventos vive Búzios, a cerimônia também teve anúncio de obras. Segundo Alexandre Martins, estão previstos no pacotão de obras, principalmente, calçamento de ruas e 'Búzios 100% saneado'. "Teremos ainda o autódromo - que vamos licitar o projeto agora, tem a UPA da Rasa, mercado do pescador da Rasa, maternidade, tem muitas obras para acontecer. Em primeira mão, temos uma proposta de levar desenvolvimento social para fora da península, dentro de uns dois meses, para a Rasa, tem que levar para quem precisa e a gente entende que não é no centro da cidade", disse Alexandre, completando que no centro da cidade terá espaço para a cultura e, se tudo der certo - e o Estado está nos ajudando -, a construção do teatro. Mas tem muita coisa pra sair, como a construção da rodoviária e sede própria da Câmara Municipal", destacou o prefeito buziano.

Os prefeitos de Iguaba Grande - Vantoil Martins (CID) e de São Pedro da Aldeia - Fábio do Pastel (PL) participaram da cerimônia Divulgação PREFEITOS DA REGIÃO DOS LAGOS SE REÚNEM COM GOVERNADOR

A quinta-feira (10) foi dia de assinatura de convênio do programa 'Somando Forças', do governo do Estado. Os prefeitos de Iguaba Grande - Vantoil Martins (CID) e de São Pedro da Aldeia - Fábio do Pastel (PL) participaram da cerimônia, que contempla, nesta etapa, dez municípios. Vantoil antecipou à coluna que a verba do convênio será aplicada na construção do teatro municipal, cuja obra estava paralisada há anos. Fábio, por sua vez, vai destinar o dinheiro à infraestrutura.

Quem também esteve na capital, nesta quinta-feira (10), e assistiu à cerimônia do 'Somando Forças' foi o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) ASCOM ENCONTRO NO RIO

Quem também esteve na capital, nesta quinta-feira (10), e assistiu à cerimônia do 'Somando Forças' foi o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT). Antes disso, pela manhã, se reuniu com o secretário Estadual das Cidades, Uruan Cintra. O objetivo era arrecadar recursos para viabilizar obras de urbanismo no município cabo-friense e no distrito de Tamoios. A reunião contou com a presença do deputado federal Júlio Lopes (PP), que foi quem conseguiu a agenda. Na oportunidade, o prefeito e deputado conseguiram pleitear, junto à secretaria, massa asfáltica e programa de recapeamento, além de monitoramento das ruas da cidade nos dois distritos. A assessoria de Julio disse a coluna que ele gosta muito de Cabo Frio, independente de posicionamento político, já que ele compõe a base do presidente Jair Bolsonaro (PL) e é de direita, diferente de Zé. Após o encontro com Uruan, Zé ainda teve agenda com o secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha.