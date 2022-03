Bebeto Cardozo sai do governo "detonando" prefeito José Bonifácio - Divulgação

Bebeto Cardozo sai do governo "detonando" prefeito José BonifácioDivulgação

Publicado 09/03/2022 20:30

17ª MUDANÇA NO SECRETARIADO



Cabo Frio vai ter mais uma troca no governo José Bonifácio (PDT). É a 17ª mudança. Duas somente nesta semana. Na segunda-feira (7), Carlos Cunha deixou a pasta do Turismo sem explicações - assumida interinamente pela secretária de Agricultura, Katyuscia Brito. Nesta quinta-feira (9), foi a vez do atual presidente do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Ibascaf), Bebeto Cardozo pedir pra sair. E outras novidades estão em curso.

Com a saída de Carlos Cunha (à dir.) do Turismo, Katyuscia Brito assumiu a pasta interinamente Ascom

TRAIÇÃO E MÁGOA





Bebeto Cardozo concedeu entrevista a TV local nesta quarta-feira (9) Divulgação: Internet

BOMBA EXPLODIU DURANTE ENTREVISTA

Cardozo é uma figura das 'entranhas' do PDT cabo-friense. Acompanha Zé há muito tempo. Saiu do governo bem magoado e fez declarações duras sobre o prefeito, chamando-o de "traidor e déspota". A confusão começou porque Zé confirmou, um dia antes, que tinha intenção de mudar a diretoria do Ibascaf. O presidente do Ibascaf também é responsável pelo Pasmed, o plano de assistência médica do servidor, que será reinaugurado na sexta-feira (11). Apesar de mérito do Cardozo - que foi elogiado por Zé -, ele disse que o prefeito o traiu, porque depois do elogio, Zé tomou a decisão de remanejá-lo para o segundo escalão - a vice-presidência da Comsercaf, autarquia responsável pela limpeza, onde cuidaria de reciclagem. Nas palavras de Cardozo, "Zé além de traidor, é um ingrato". Cardozo, que é empresário do ramo imobiliário, deve retornar às atividades na iniciativa privada.



A bomba explodiu na manhã desta quarta (9), quando Bebeto Cardozo concedeu entrevista a uma emissora de TV local, onde fez declarações sobre o prefeito cabo-friense. O empresário acompanha Zé há muito tempo. Foi o diretor financeiro da campanha do pedetista. Bebeto foi um dos poucos do PDT que manteve-se na oposição nos governos anteriores. "Enquanto isso, o Zé estava em Arraial do Cabo ou no Rio", disparou. Uma outra informação de bastidores é que poucos minutos antes da entrevista, ele foi aconselhado por amigos a esperar antes de "detonar" Zé. Mas foi em vão. Bonifácio nem teve tempo de fazer o convite para que ele assumisse a vice-presidência da autarquia de limpeza. Cardozo, nas suas declarações bombásticas, acabou provocando uma ruptura absolutamente natural, depois de tudo que foi dito. No bate-papo de quase desabafo com a Coluna Política Costa do Sol do O Dia , Cardozo chegou a chamar o prefeito de “canalha”.

Secretariado mudou bastante desde o início do governo Divulgação

CLIMA NADA BOM



Importante considerar que outras trocas estão previstas para acontecer, segundo o próprio prefeito revelou. Tão logo Bebeto foi à TV local disparar cobras e lagartos contra Bonifácio, os questionamentos começaram a pipocar na cidade, entre os quais esse rearranjo dentro do governo, como quem assumiria o lugar dele no Ibascaf. Quem assume, interinamente, a vaga deixada por Bebeto Cardozo é o secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, acumulando ambas as pastas até que Zé encontre um substituto para o Ibascaf. Rolou, ainda, especulação de que quem assumiria a Mobilidade Urbana seria a atual titular de Obras, Tita Calvet; para o lugar dela seria indicado o subsecretário Alan do Chaparral. Isso não se confirmou, pelo menos por ora. O clima não está nada bom dentro da prefeitura. Há uma instabilidade no ar e preocupação redobrada no grupo do PDT e aliados. Todos parecem perdidos e desconcertados.



Zé Bonifácio, o secretário de Governo, Davi Souza e Janio Mendes (à dir.) Ascom

A CULPA É DO JANIO?

E tem mais. Muita gente na rua comenta "ah, a culpa é do Janio (Mendes). Janio é quem manda no governo de José Bonifácio". Não é nada disso. Fomos apurar e todas as fontes foram unânimes em afirmar que Janio tem tentado ser um bombeiro para acalmar esses conflitos e insatisfações da gestão de Zé, mas não tem tido êxito. E uma das queixas do agora ex-presidente do Ibascaf, Bebeto Cardozo é que "Zé não ouve ninguém e nenhum secretário". Disse ainda que "Bonifácio, além de ser prefeito, quer ser secretário também", ou seja, não daria autonomia. E que Janio leva a fama por essa postura mais endurecida do prefeito. "O Janio não tem nada a ver com isso. Inclusive tentou ajudar para evitar que eu saísse do governo. Aliás, eu disse ao Janio que ele deveria se afastar do governo Zé Bonifácio, onde ele só fica com o ônus e leva culpa de tudo que vem acontecendo na cidade, o que acaba prejudicando a campanha dele para deputado", disparou Cardozo. Tudo indica que grande aposta da política do interior, vem decepcionando. Inclusive dentro do próprio grupo. Que diria, hein?!