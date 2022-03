Deputado Gutemberg Reis focado no celular enquanto prefeito Fábio do Pastel discursava. - Renata Cristiane

Publicado 14/03/2022 18:51 | Atualizado 14/03/2022 19:29

O DESELEGANTE



A gafe do deputado não passou despercebido; não largava o celular Renata Cristiane

QUANDO UM FALA... O deputado Gutemberg Reis (MDB) esteve na última sexta-feira (11), a convite do prefeito Fábio do Pastel (PL), na reinauguração da Escola Municipalizada Manoel Martins Teixeira, em São Pedro da Aldeia. Aliás, na ocasião, ele entregou emenda de R$ 2 milhões ao município. Bacana por parte do parlamentar, mas vale ressaltar uma postura deselegante que foi reparada por boa parte dos presentes. Gutemberg passou quase o tempo inteiro que esteve presente na cerimônia mexendo no celular. Não deixou de olhar o aparelho nem no momento do discurso do Fábio. Que deselegância, hein deputado?! Certamente o senhor não iria gostar que alguém fizesse isso durante um discurso seu, embora quando o senhor falou, todos prestaram atenção e o prestigiaram, como deve ser feito. O "sem noção" mandou lembranças!

Antigamente, tinha um ditado que dizia: “Quando um burro fala, o outro baixa a orelha”. Na era da tecnologia, a regra de etiqueta pede que quando um amigo estiver falando, o outro larga o celular. A oportunidade cabe chamar a atenção para tanta falta de educação, afinal, o deputado estava numa escola, diante de dezenas de crianças e educadores. Vai que a garotada aprende os maus modos. Isso pode não ter relevância em Caxias, mas no interior, a turma comenta e muito. Fica a dica.

A assessoria do deputado entrou em contato para esclarecer que ele tentava arrumar vagas para pacientes em estado grave Renata Cristiane

EXLICAÇÃO DO DEPUTADO

A assessoria de Gutemberg mandou nota explicando: "O deputado federal Gutemberg Reis estava com dois pedidos de saúde que precisava dar atenção. Duas vagas de CTI, uma senhora com câncer no reto e uma criança com meningite. Como demorou mais de 3h o evento, ele teve que dar a atenção para esses pedidos. O deputado tem o costume dele mesmo ir atrás quando recebe essas demandas".

