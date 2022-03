Integrantes da executiva do PSOL do município colaram banners em pontos como a Praça Porto Rocha - Divulgação

Publicado 14/03/2022

Lucas Muller, presidente do PSOL de Cabo Frio, também esteve no ato Divulgação

No dia em que se completa quatro anos da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, pontos na região central de Cabo Frio, na Costa do Sol, amanheceram diferentes. O movimento, em memória da ativista brutalmente assassinada a tiros em 2018, tomou conta das redes sociais nesta segunda-feira (14) e também ganhou as ruas cabo-frienses. Integrantes da executiva do PSOL do município colaram cartazes em pontos como a Praça Porto Rocha, coração de Cabo Frio, e também em postes na Praia do Forte, principal cartão-postal da cidade. Vestindo camisas com a #JustiçaPorMarielle, os militantes carregavam o banner que lembra a data do assassinato da vereadora e de seu motorista, Anderson Gomes, com os dizeres "não seremos interrompidas". O presidente do diretório municipal, Lucas Muller, comentou nas redes sociais: “14M! Nesta manhã fizemos o Amanhecer por Marielle! Sua memória sempre será lembrada, sua inspiração e luta passada a gerações! Marielle Presente! Hoje e sempre”, postou ele.Apesar de envolvidos na morte dos dois já terem sido presos, ainda não se chegou à conclusão do caso, uma vez que não foi identificado quem mandou matar a vereadora. Na ocasião do aniversário do fatídico dia, a Câmara Municipal do Rio estendeu uma faixa questionando "quem mandou matar Marielle?". Os pré-candidatos à presidência, Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT) usaram as redes sociais para pedir respostas sobre o crime. O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), companheiros de partido de Marielle, como Guilherme Boulos (PSOL), e deputadas, como Jandira Feghalli (PCdoB/RJ) e Tábata Amaral (PSB/SP) também se posicionaram no mesmo sentido.