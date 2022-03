Prefeita Lívia de Chiquinho com marido, Chiquinho da Educação, sempre por trás - Rede social

16/03/2022

NA MIRA DO MPF

O Ministério Público Federal (MPF) emitiu um novo ofício contra a Prefeitura de Araruama pedindo por explicações sobre omissão da publicação das verbas do FUNDEB, referentes aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 no Portal da Transparência. O documento original, assinado em novembro pelo temido procurador Leandro Mitidieri Figueiredo, também pedia que o município informasse as medidas adotadas para correção desse problema. Aceito pelo juiz, o prazo acabou e a Prefeitura não deu nenhuma resposta. Ou seja, a secretaria municipal de Educação parece que não está nem aí.

MULTA OU TRANSPARÊNCIA?

Política Costa do Sol procurou a Prefeitura para se posicionar, mas não tivemos respostas. Será que Dr Mitidieri não assusta em terras araruamenses? Nesta quarta-feira (16), um ofício do MPF requereu que seja reiterada a intimação da Prefeitura, mas, desta vez, com intimação pessoal da prefeita Lívia de Chiquinho (PP) e imposição de multa pessoal diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de novo descumprimento. A colunaprocurou a Prefeitura para se posicionar, mas não tivemos respostas. Será que Dr Mitidieri não assusta em terras araruamenses?

Professores protestaram por quase dois meses, no final do ano passado, cobrando informações sobre recursos enviados pelo governo federal para educação municipal Renata Cristiane

NÃO FOI POR FALTA DE AVISO...

No final do ano passado, os professores fizeram uma série de protestos na Câmara Municipal cobrando a transparência com recursos do Fundeb. A prefeita Lívia chegou a debochar deles, inclusive em entrevista, dizendo que os educadores não sabiam procurar no Portal da Transparência. Mas ao que parece, não são só os professores que não encontraram. O MP também não entendeu nada no “mafuá” do famigerado portal. Para se ter uma ideia, na época a prefeitura chegou a distribuir numa das sessões um “papelzinho” de uma planilha muito mal feita, segundo disseram os próprios manifestantes. Na ocasião, os manifestantes não se deram por convencidos e ainda tripudiaram do relatório dizendo que “parecia trabalho de criança da 5ª séria do ensino fundamental.