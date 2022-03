A agenda começa por Rio das Ostras, passa em Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e termina em Arraial - Renata Cristiane

Publicado 21/03/2022 20:51

AGENDA CHEIA



O governador Cláudio Castro (PL) vai ter uma agenda extensa nesta quarta-feira (23), aqui na Região dos Lagos. As informações e a agenda estão sendo cuidadas de perto pelo secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Dr Serginho, que foi quem contou essa exclusiva a coluna Política Costa do Sol do O Dia.

Almoço só para convidados acontecerá, novamente, na casa da deputada Soraya Santos, organizado em parceria com Dr Serginho que está cuidando de tudo de perto Arquivo

É CORRERIA QUE FALA?

Segundo Serginho, o compromisso começa às 9h30 em Rio das Ostras, onde ele pousa de helicóptero para entregar a nova unidade da Faetec. Na sequência, por volta das 10h30, Castro segue para Búzios, onde fará o lançamento do início das obras da RJ-102. Depois, o governador vai a Cabo Frio onde faz o lançamento da reforma do prédio do 25º BPM. Mais tarde, uma pausa para o almoço, também organizado por Dr Serginho, com a deputada Soraya Santos, na casa dela, em São Pedro da Aldeia. Oportunidade só para autoridades e convidados.

Inauguração do Mirante da Prainha está na programação, além de pacotão de obras nos distritos Ronnie Placido

DEPOIS DO ALMOÇO...





Serginho organizou toda a agenda que começa por Rio das Ostras e termina nos distritos de Arraial. Na próxima semana Castro deve voltar Divulgação

RETORNO NA PRÓXIMA SEMANA

Após, Claudio segue para Arraial do Cabo, onde vai inaugurar a tão aguardada obra do Mirante Oscar Corrêa Pita Filho, o mirante da Prainha, na RJ-140. Mas antes disso, Castro vai entregar à população uma máquina de pirólise, que está sendo financiada com recursos da Secti. Segundo explicou Serginho, esse equipamento transforma a lama das estações de tratamento de esgoto em gás para energia e o resíduo vira adubo. Depois disso, se der tempo nessa correria toda, o chefe do executivo estadual vai aos distritos cabistas onde fará o lançamento de um pacotão de obras de pavimentação e saneamento básico na localidade.E mais, Serginho adiantou que tem outra previsão de agenda para Castro, na próxima semana. Nesta, o governador fará o lançamento de um pacote de dragagem da lagoa de Araruama, que vai beneficiar por todas a cidades banhadas pela laguna (Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Iguaba e Araruama). Uma outra agenda prevista semana que vem é inauguração do posto Rio Previdência, em Cabo Frio. É que hoje em dia, o servidor estadual que precisa dar entrada na aposentadoria tem que se deslocar até Niterói; com o posto, a questão deve ser sanada. Menos um problema para o cidadão que pretende se aposentar.