O ex-deputado, Paulo Melo, pode estar de malas prontas para o União Brasil, de Waguinho Divulgação

Publicado 18/03/2022 19:20 | Atualizado 18/03/2022 19:58

Aquele que já foi chamado de príncipe da Região dos Lagos está querendo voltar à boca de cena da política da Costa do Sol. Se é que algum dia ele esteve fora, mas enfim... Nesta sexta-feira (18), fontes do novo partido, União Brasil deixaram escapar que existe um namoro no ar com clima de casório entre o presidente da sigla no estado, prefeito de Belford Roxo, Waguinho (UB) com Paulo Melo. Paulo que já foi considerado um dos mais importantes articuladores políticos do MDB na Região dos Lagos, pelo telefone, confessou que o namoro é firme e pode resultar em mudança de casa: “Estamos trocando cartinhas, telegrama (ainda tem isso?), telefonemas, olhares e piscadas”, disse ele numa boa analogia. Questionado se isso significava troca de partido,ele fez charme daqui, escorregou dali, mas acabou dando uma deixa tremenda, que para bom entendedor, basta: “Eu sou um homem de UNIÃO”. Mandou a letra, né?!



Deputada Franciane Mota abraçando maridão Paulo Melo na festa de aniversário dele Internet

DE VOLTA AO GAME

Fato é que o ex-deputado estadual Paulo Melo (MDB), que é de Saquarema, teve a condenação em um processo da Operação Cadeia Velha anulada, que o deixou muito animado. A decisão foi da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para a anulação nesta quarta-feira (16). O motivo é que, segundo a visão dos ministros, Paulo não teve direito a ampla defesa, já que no julgamento dele os últimos a falar foram os acusadores. Com isso, Melo, que foi condenado em março de 2019 a 12 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e organização criminosa, ganhará direito a um novo julgamento. Nas redes sociais, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) comemorou a decisão e agradeceu a cada um que torcida. Disse ainda pelo telefone, que no coração dele, não há espaço para mágoas. Mas que agora, acredita que terá um julgamento justo: “Sem um Tomás de Torquemada" (inquisidor cruel que figura entre os maiores genocidas da história da humanidade), conforme disse o marido da deputada estadual Franciane Motta. Aliás, foi um bom presente de aniversário para Paulo que celebrou 65 anos de vida no último dia 26 de fevereiro.



