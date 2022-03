O triunvirato: O prefeito José Bonifácio, vereador Davi Souza e Janio Mendes - Renata Cristiane

Publicado 22/03/2022 18:26

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), efetivou nesta terça-feira (22) uma troca no comando da Secretaria de Governo. O então secretário, Davi Souza, deixou a função após anunciar que será candidato a deputado federal. Sendo assim, ele retorna para a Câmara Municipal, de onde estava licenciado do cargo de vereador, e volta a ser o líder do governo no legislativo. O novo secretário de Governo, nomeado no lugar de Davi, é Betinho Araújo, que estava anteriormente como secretário adjunto de Mobilidade Urbana em Tamoios. Segundo o prefeito José Bonifácio, o objetivo com o escolhido é manter o trabalho feito por Davi e fortalecer as ações do governo no distrito de Tamoios.

Na esquerda, Davi Souza, o ex-secretário de governo. Na direita, Betinho Araújo é o que ocupará o cargo Renata Cristiane/ Divulgação

PRÉ-CANDIDATURA

O agora ex-secretário de governo, Davi Souza, se lança pré-candidato a deputado federal pelo PDT. A expectativa, nos bastidores da política cabo-friense, é que ele faça uma dobradinha com o também pré-candidato a deputado estadual pelo Democrático Trabalhista, Janio Mendes (PDT). Com isso, o prefeito José Bonifácio (PDT) tem no seu radar de apoio dois homens de sua inteira confiança, com ligações profundas com o PDT. Porém, contudo, entretanto, todavia, a dúvida que fica é: Será que Bonifácio está fazendo um governo de excelência a ponto de lhe cacifar como cabo eleitoral fortuito, que garanta votos suficientes para eleger dois deputados? Basta andar pelas ruas de Cabo Frio e conversar um pouco, em qualquer esquina, que ficará nítido que essa será uma missão muito difícil.