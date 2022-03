Prefeito de Búzios Alexandre Martins foi surpreendido por duas decisões nesta terça-feira (22) trouxe rebuliço político na cidade - Ronald Pantoja

Publicado 22/03/2022 20:47

DE VOLTA À INSTABILIDADE

Dizem que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Isso é para quem não conhece Armação dos Búzios. No balneário mais charmoso da Costa do Sol, tudo pode acontecer. E a instabilidade política, ao que parece, voltou a assombrar a cidade. Surpreendentemente, o prefeito Alexandre Martins (REP) foi afastado do cargo de chefe do executivo na tarde desta terça-feira (22), após ordem judicial expedida pelo juiz Raphael Baddini, da comarca do município, que voltou atrás no começo desta noite. Quem entendeu? Ninguém.

Prefeito Alexandre Martins estava em reunião com secretária de Educação, Carla Natália e o subsecretário Maycon Souza, quando oficial de justiça comunicou que ele deveria se afastar imediatamente. Ronald Pantoja

DIA DIFÍCIL



Um oficial de justiça entregou auto de afastamento e Alexandre, enquanto ele fazia uma reunião com equipe da secretaria de Educação. Tão logo foi notificado, teve que deixar a Prefeitura de imediato. Quem assumiu foi o vice-prefeito, Miguel Pereira (PL). O advogado do prefeito, Pedro Canellas, que já estava no Rio, atuando na decisão que saiu mais cedo, disse ter ficado surpreso, já que a determinação não teve pedido prévio, nem ação ou crime; sequer houve um parecer do Ministério Público para corroborar. Dr Pedro adiantou que já tinha despachado com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-TRJ), desembargador Henrique Figueira, e estava confiante que a decisão seria revertida. Mas antes mesmo do TJ-RJ se posicionar, o polêmico juiz buziano deu outra decisão suspendendo os efeitos da anterior. Foi uma nova surpresa.

Parecer do MP de Cabo Frio Print

ADVOGADO MANTÉM CONFIANÇA

Canellas destacou, ainda, que o próprio Ministério Público se colocou nesta terça-feira (22), dizendo que o Termo de Ajustamento de Conduta sobre o chamamento dos concursados está sendo cumprido. A lembrar, essa ação de convocação do concurso público de 2012, é a mesma que causou vários afastamentos do ex-prefeito André Granado. "Estou confiante porque já conseguimos reverter 100% das decisões do Baddini nas quais atuamos. Acredito que essa também teria um desfecho positivo", disse o advogado Pedro Canellas, completando que o posicionamento do Tribunal de Justiça deveria sair nesta terça. Mas antes das 19h, o próprio juiz Baddini mudou de ideia.

Dr Baddini, o mesmo juiz que mandou afastar imediatamente o prefeito, suspendeu os efeitos de sua própria decisão no começo da noite. Print

"A VOLTA DOS QUE NÃO FORAM"

E esse vento sudoeste que entrou em Búzios varrendo tudo no tabuleiro político, trouxe enorme confusão que deixou todo mundo perplexo. Isso porque mais cedo, houve outra decisão de outro juiz, Dr. Danilo Borges cassando mandato do prefeito Alexandre Martins (REP), do vice Miguel Pereira (PL) e do vereador Victor Santos (REP) , por causa de uma investigação de suposto abuso de poder econômico, entretanto, eles poderiam recorrer no cargo. Segundo investigação que culminou na medida enérgica, uma mulher foi encontrada em um comitê de campanha de Alexandre com R$ 3.600,00 na bolsa. Embora muitos advogados eleitorais vejam a decisão de primeira instância como frágil, essa nova, de um outro magistrado da comarca buziana, revela que os tempos de insegurança jurídica e política podem estar de volta à península. A cidade que passou os últimos anos traumatizada com diversos afastamentos do ex-prefeito André Granado, parece que vive uma espécie de "revival". O sentimento no município e em toda Região dos Lagos é: "Eu acho que já vi esse filme". Fica o desejo de boa sorte para Búzios. A cidade merece um pouco de paz.