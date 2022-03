Marcelo Magno, Uruan Cintra, Dr. Serginho e Cláudio Castro - Renata Cristiane

Publicado 23/03/2022 20:34

PRIMEIRA OBRA DO ESTADO PARA A CIDADE



Depois de passar por Rio das Ostras e Armação dos Búzios, em agenda para entrega de obras na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (23), o governador Cláudio Castro (PL) esteve em Arraial do Cabo para inaugurar o Mirante Oscar Corrêa Pita Filha, o mirante da Prainha, às margens da RJ-140, no acesso à cidade, juntamente com o prefeito Marcelo Magno (PL). Antes de Arraial, Castro iria a Iguaba Grande lançar a pedra fundamental do teatro municipal, mas teve que cancelar por conta do horário apertado. "Essa foi a primeira obra do Estado para Arraial do Cabo. Quero agradecer todos que fizeram parte desse projeto. Acredito muito nesse governo, é a credibilidade sendo resgatada", disse Marcelo. Na agenda cabista, Cláudio Castro - o tempo todo acompanhado dos secretários e deputados licenciados Dr Serginho (Ciência e Tecnologia) e Max Lemos (Infraestrutura e Obras) - também autorizou asfaltamento de Monte Alto, um dos distritos do município.

Prefeito Marcelo Magno e os familiares de Oscar Corrêa Pita Filho, o Casinho, que dá nome ao mirante da Prainha Renata Cristiane

HOMENAGEM A 'CASINHO'



No discurso, o prefeito Marcelo Magno fez questão de explicar que o nome do Mirante - Oscar Corrêa Pita Filho - é em homenagem ao amigo dele, carinhosamente apelidado de Casinho. Marcelo chamou um dos filhos de Casinho, Renato, no palco para abraçá-lo. "A pessoa homenageada aqui se chama meu amigo Casinho. Os parabéns vão pra ele", disse o prefeito de Arraial, que em seguida tirou foto com os familiares do amigo.

Marcelo Magno discursa durante inauguração do mirante da Prainha, ao lado de autoridades Renata Cristiane

ÁGUA PARA TODOS



Além do Mirante, que era uma obra aguardada há muito tempo, o prefeito Marcelo Magno anunciou que no próximo sábado (26) vai lançar a pedra fundamental do programa 'Água para Todos', que vai levar saneamento aos distritos. O investimento é na casa dos R$ 100 milhões por meio de PPP entre a Prefeitura e a Prolagos (concessionária de água).

Manifestantes fazem protesto durante inauguração do Mirante da Prainha Renata Cristiane

INAUGURAÇÃO DE UM LADO, PROTESTO DO OUTRO



Enquanto acontecia a inauguração e as falas no palanque das autoridades, logo ao lado acontecia um protesto de bombeiros e policiais aposentados e pensionistas. Com faixas, cartazes, vaias e gritos de "Paridade já". O motivo é o veto de Castro à emenda do governo federal que determinou como obrigação de todos os estados a aprovação de um sistema de proteção social a militares, que teria o benefício estendido para inativos e pensionistas. O grupo cobra igualdade na distribuição da gratificação aprovada para militares da ativa. "Respeito demais a manifestação, faz parte da democracia. Mas esses que estão gritando, todos tiveram 13% de aumento esse ano e não perderam nenhum direito na aposentadoria. Sinceramente, não tem nada contra o pensionista", disse o governador Cláudio Castro.



Dr Serginho discursa ao lado do prefeito de Arraial, Marcelo Magno, durante inauguração do mirante Renata Cristiane

MARCELO É SÓ GRATIDÃO

Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno é só gratidão ao governador Claudio Castro. Aliás, os dois rasgaram seda um para o outro, que fez inveja em outros políticos presentes (cá para nós). Num bate papo rapido com a coluna