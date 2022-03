Anitta comenta publicação da Prefeitura de Arraial do Cabo - Print e vídeo ilustração/ Anna Laurindo

Publicado 25/03/2022 18:13

Anitta, a cantora carioca e primeira artista latina a chegar ao número 1 do Spotify Global, interagiu com a prefeitura de Arraial do Cabo nesta sexta-feira (25) – apenas algumas horas após bater o recorde.



Na publicação em questão, postada na rede social oficial do município, a Prefeitura de Arraial do Cabo estava parabenizando a cantora por alcançar o Top 1 com seu hit chamado “Envolver”. Inclusive, postaram uma foto de Anitta, ainda pequena, curtindo uma praia na região. Na legenda, relembraram - também - quando a mesma afirmou que frequentava Arraial com a família.



Anitta então, simples e carinhosamente, comentou a publicação dizendo que “Só uma festinha na Praia Grande agora”.

Prefeito de Arraial, Marcelo Magno ao lado do secretário de Turismo, Marco Simas, já mandou avisar:" Que orgulho! A hora que ela quiser fechamos a Praia Grande pra ela fazer a festa" Renata Cristiane



“Anitta agora é internacional. Chegou ao nível “das grimpa”, como dizem aqui no Cabo. Orgulho pra nossa gente ser lembrado por uma pessoa que chegou em uma categoria que ela chegou. Poder ser lembrado assim é sinal que Arraial do Cabo fica marcado no coração das pessoas. Nossa cidade está de braços abertos para recebê-la assim que ela tiver disponibilidade!”



Sobre a festinha na Praia Grande, comentado por Anitta, ele respondeu



"Fácil, fácil. É só ela marcar a data. A hora que ela quiser eu mando fechar a Praia Grande e ela pode fazer a festa dela."

Para o secretário de Turismo, Marco Simas, foi super positiva a postagem. "Anitta hoje é uma artista consagrada. Muito interessante saber que ela tem boas lembranças de Arraial. A cidade é um destino exuberante, maravilhoso, super propagado e conhecido no Brasil inteiro. E agora alcança a América do Sul com essa postagem através da Anitta. Excelente! Isso mostra como o município atrai muito também esse turista saudosista, que passou férias na infância e agora tem boas lembranças da cidade. Muito legal, a gente se sente orgulhoso com esse comentário e vamos esperar agora o retorno dela a Arraial, quem sabe?", ressaltou Simas.

