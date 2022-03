Castro não poderá comparecer, mas o secretário de Meio Ambiente, Thiago Pampolha confirmou presença - Divulgação

Castro não poderá comparecer, mas o secretário de Meio Ambiente, Thiago Pampolha confirmou presença Divulgação

Publicado 30/03/2022 21:34 | Atualizado 30/03/2022 21:35

LANÇAMENTO SEM O GOVERNADOR



O governador Claudio Castro (PL) cancelou a nova visita que faria nesta quinta-feira (31) à Costa do Sol. Havia enorme expectativa da presença dele em Cabo Frio, numa universidade da cidade, para o lançamento das Obras do Canal Itajuru, que faz parte do programa de desassoreamento da laguna de Araruama e em São Pedro da Aldeia, onde faria o lançamento do recapeamento da RJ-140. Ambas obras do Governo do Estado. A primeira através da secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade a segunda do DER. O evento de Cabo Frio contará com a presença do secretário de Ambiente do Estado, Thiago Pampolha. A injeção de recursos para tornar mais saudável a água da Laguna de Araruama é aguardada pela população das cidades banhadas pela bacia hipersalina, sobretudo os que têm atividades ligadas a pesca.

Obra das mais esperadas Divulgação

Todos prefeitos dos municípios do entorno estão ansiosos por esse anúncio e confirmaram presença. A assessoria não informou o motivo do cancelamento do chefe do executivo estadual. Aliás, Cláudio tem sido figura frequente na Região dos Lagos. Somente na última semana, ele esteve em Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Araruama.





Castro e Dr Serginho, o autor do projeto que pediu a obra no Canal Itajurú Divulgação

O PRIMEIRO PEDIDO

Outro secretário do Estado que deverá comparecer ao lançamento da universidade é o de Ciência e Tecnologia, Dr Serginho (PL), que apesar de não ter uma relação direta com a agenda da dragagem, tem indiretamente. Explica-se por ter sido, segundo ele mesmo destacou, o primeiro pedido que fez, na época quando deputado da Alerj, ao Castro, logo que ele assumiu o comando do Estado do Rio de Janeiro, após afastamento de Witzel. O pedido de Serginho foi “na veia”, obviamente, porque ele é cria da Região dos Lagos, nascido e criado em Cabo Frio, portanto, sabe o quanto a dragagem do Canal Itajuru é extremamente importante e uma demanda antiga. Esse mesmo pedido já tinha sido feito a outros governadores, mas nunca deram bola para essa pauta. Agora parece que vai! Tomara... Outro secretário do Estado que deverá comparecer ao lançamento da universidade é o de Ciência e Tecnologia, Dr Serginho (PL), que apesar de não ter uma relação direta com a agenda da dragagem, tem indiretamente. Explica-se por ter sido, segundo ele mesmo destacou, o primeiro pedido que fez, na época quando deputado da Alerj, ao Castro, logo que ele assumiu o comando do Estado do Rio de Janeiro, após afastamento de Witzel. O pedido de Serginho foi “na veia”, obviamente, porque ele é cria da Região dos Lagos, nascido e criado em Cabo Frio, portanto, sabe o quanto a dragagem do Canal Itajuru é extremamente importante e uma demanda antiga. Esse mesmo pedido já tinha sido feito a outros governadores, mas nunca deram bola para essa pauta. Agora parece que vai! Tomara...