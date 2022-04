Café da manhã com pastores de Búzios aconteceu no gabinete do prefeito nesta terça-feira (5) - Ronald Pantoja/Divulgação

Café da manhã com pastores de Búzios aconteceu no gabinete do prefeito nesta terça-feira (5)Ronald Pantoja/Divulgação

Publicado 05/04/2022 17:31 | Atualizado 05/04/2022 17:41

CALENDÁRIO GOSPEL NA PENÍNSULA

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP) recebeu pastores evangélicos para um café da manhã nesta terça-feira (5), em seu gabinete. Na oportunidade, anunciou que no próximo dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a cidade recebe uma das maiores estrelas da música gospel, a cantora Aline Barros. O show será gratuito e acontecerá na praça do Inefi. Além da apresentação musical, também será realizado um grande culto evangelístico com diversas igrejas no dia 2 de maio, no mesmo local. Prefeito adiantou que pediu a participação dos pastores no evento. O objetivo, segundo revelou, é construir uma programação mais volumosa para esse público. O encontro contou com a presença de 22 pastores.

Após ouvir algumas sugestões, convidou o COPAB para juntos programarem uma série de atividades gospel para a cidade. Ronald Pantoja

Prefeito explicou que a ideia é alinhar com os líderes religiosos o evento que entrou para calendário de turismo da cidade Ronald Pantoja

A ideia é repetir esses cafés para ouvir as demandas do segmento e promover um governo mais participativo, conforme explicou o alcaide. Na ocasião, Alexandre pediu a união dos pastores para os próximos eventos evangélicos em outros pontos do município. Após ouvir algumas sugestões, convidou o COPAB (Coletivo de Pastores de Búzios) para juntos programarem uma série de atividades gospel para a cidade.

IGREJAS E BÚZIOS

O prefeito relembrou, em conversa com a coluna Política Costa do Sol, que 47% da população buziana é evangélica. A cidade conta com cerca de 147 igrejas de várias denominações e afirmou que foi até difícil convocar os representantes delas para a reunião, dado a quantidade. Contudo, Alexandre acredita que conseguiu reunir um grupo interessante nesta manhã. Os pastores gostaram de saber do show de Aline e pediram para que Alexandre voltasse com o Cristo Rodeio Show. Porém, Martins ressaltou que, além de falar dos eventos com grande potencial para atrair turistas, a reunião serviu para colocar a Prefeitura à disposição dos pastores para realizar eventos nos bairros, voltados diretamente para comunidade buziana.



Sambista Diogo Nogueira se apresentou gratuitamente na praia de Tucuns nesse ultimo sábado (2) Ronald Pantoja



PLURALIZAR E PULVERIZAR

Esse ponto faz parte de uma outra estratégia da Prefeitura no que diz respeito a diversidade. A gestão de Alexandre tem mirado na descentralização dos eventos e em vários públicos. Exemplo disso foi o show do sambista Diogo Nogueira, no último sábado (2), realizado em Tucuns, que nunca havia recebido algo parecido. Ainda neste mês, no próximo dia 21 de abril, o grupo de rock Capital Inicial vai se apresentar em José Gonçalves, em um encontro de motos no bairro. Além desses exemplos, o show de Aline, com um culto no dia seguinte no mesmo local - a Praça do Inefi, na Rasa - mostra bem o modus operandi da Prefeitura no que diz respeito a estratégia citada. Levar as atrações onde o povo está, e assim, fomentar mais atividade comercial e valorizar os bairros mais distantes e seus moradores. “Antes, tudo que era feito em Búzios ficava no Centro ou em Geribá. Agora queremos investir em atrações para todos os gostos e todos as partes da cidade”, destacou o prefeito.