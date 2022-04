Dr. Serginho é escolhido como novo líder do PL na Alerj - Reprodução

Dr. Serginho é escolhido como novo líder do PL na AlerjReprodução

Publicado 08/04/2022 15:53 | Atualizado 08/04/2022 16:59

PL DE NOVO LÍDER

O deputado estadual de primeiro mandato Dr. Serginho (PL), que tem reduto eleitoral em Cabo Frio, foi escolhido pela volumosa bancada do partido dele na Alerj como novo líder da sigla na Casa. Após as mudanças da janela eleitoral, a agremiação de Cláudio Castro e Jair Bolsonaro se tornou a maior bancada do Legislativo do Estado, com 14 deputados, como Dr. Deodalto e Jair Bittencourt, que estão no segundo mandato, e Samuel Malafaia, que já ocupou uma vaga na Alerj em quatro legislaturas. Todos aprovaram a liderança de Serginho.