A ex-vereadora, conhecida por ataques desmedidos aos adversários, precisou de humildade para pedir desculpas ao atual presidente da Câmara buziana - Rede social

A ex-vereadora, conhecida por ataques desmedidos aos adversários, precisou de humildade para pedir desculpas ao atual presidente da Câmara buziana Rede social

Publicado 06/04/2022 19:51 | Atualizado 06/04/2022 19:56

TEVE QUE SE RETRATAR

Tem um ditado muito certo: “Quem fala o que quer, escuta o que não quer”. Isso se não queimar a língua ou tomar o processo. Um exemplo é o que aconteceu em Búzios. A ex-vereadora Gladys Nunes, conhecida por sua metralhadora giratória e língua ferina, teve que calçar as sandálias da humildade e fazer uma retratação, em vídeo, nas redes sociais. Motivo? Uma decisão do juiz de Búzios, Dr. Danilo Marques. É que Gladys, no seu afã de fazer oposição, atravessou a linha da irresponsabilidade ao fazer um vídeo onde chamou o presidente da Câmara, vereador Rafael Aguiar (REP) de "assassino", logo depois que ele havia divulgado ter conseguido uma parceria para levar um circo ao balneário.



DESRESPEITOU A DECISÃO

Fazer o vídeo de retratação a ex-vereadora - que um dia tentou se eleger prefeita de Búzios, mas a justiça não permitiu por causa de pendências de prestação de contas de outras campanhas - fez, né?! Mas daquele jeito. Com uma cara de pouco satisfeita. Só que, além da má vontade flagrante de Gladys, cabe ressaltar que a justiça solicitou que o pedido de retratação fosse feito nos mesmos moldes da acusação, ou seja, através da sua página (Fanpage), não perfil pessoal. Mas o vereador Rafael, vítima das acusações infundadas, não perdoou e mandou uma nota para imprensa: "Mesmo assim, a senhora desrespeitou a ordem do judiciário. Aliás, como a senhora afirma que ninguém presta, nenhum vereador, nenhum prefeito, nenhum secretário, até mesmo quem você apoiou na última eleição não prestava. Então, quem realmente presta para você? Na boca de quem não vale nada, ninguém presta", metralhou Rafael. É o tal negócio, quem fala o que quer...