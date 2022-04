Prefeito de Cabo Frio de recupera da cirurgia e deve deixar a UTI nesta segunda-feira (11) - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 11/04/2022 15:07 | Atualizado 11/04/2022 18:32

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), de 76 anos, informou, na manhã desta segunda-feira (11), que está se recuperando bem após ser submetido a uma cirurgia para retirada de um nódulo no fígado na sexta (8).



Ao lado da esposa, a psiquiatra Ana Lúcia Valladão, Bonifácio conversou por telefone com o Portal O Dia, afirmou estar se sentindo bem, contou a rotina do pós-operatório na UTI. Por volta das 16h30, ele foi transferido para o quarto de enfermaria e comemorou.



O prefeito começou o dia fazendo fisioterapia e se alimentando com comida pastosa. Por ainda estar na UTI, a rotina dele não inclui mais do que as atividades citadas e dormir. Mas depois de ser transferido para o quarto, relatou animado que havia feito uma refeição leve: "Não é o que eu quero, evidentemente, mas comi um pãozinho com ricota acompanhado de um café com leite. Tá bom demais! Devagar se vai ao longe", disse ele com entusiasmo.



O maior desejo de Bonifácio neste momento, segundo o próprio, é receber alta do hospital, pegar sua bicicleta, dar uma boa volta na orla da Praia do Forte e mergulhar nas águas do principal cartão-postal cabo-friense.



Na quinta (7), antes de operar, o prefeito contou que esteve na praia e constatou a beleza do local. Na ocasião, Zé não chegou a mergulhar, mas “molhou as canelas”.



Em nota publicada na sexta, a Prefeitura de Cabo Frio informou que José Bonifácio passou por uma cirurgia de hepatectomia segmentar. O procedimento foi realizado pelo cirurgião do aparelho digestivo Dr. Marcelo Enne, no Complexo Hospitalar de Niterói, e foi “bem sucedido”.



Segundo a nota, a cirurgia teve seis horas de duração e a equipe médica aproveitou para retirar uma hérnia. Após sair do procedimento, o prefeito apresentava bom estado de saúde com previsão de recuperação em torno de 10 dias.



A Prefeitura informou ainda que, durante o período de recuperação, o prefeito irá despachar normalmente os documentos que forem necessários.