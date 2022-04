Vereadora Penha Bernardes e o marido, também vereador, Oliveira da Guarda fizeram registro de ocorrência na 118º DP - Print

Vereadora Penha Bernardes e o marido, também vereador, Oliveira da Guarda fizeram registro de ocorrência na 118º DPPrint

Publicado 14/04/2022 20:18 | Atualizado 14/04/2022 20:25

"SE ALGO ACONTECER A MIM OU A MINHA FAMÍLIA, FOI A MANDO DE CHIQUINHO (EX-MARIDO DA PREFEITA)", DISPARA VEREADORA



A colocação é da vereadora Penha Bernardes (PL), de Araruama, cidade que tem vivido dias infernais dentro da política, apesar de estarmos em plena Semana Santa. Nesta quarta-feira (13), Penha foi parar na delegacia da cidade (118ª DP), onde fez um registro de ocorrência por calúnia e difamação contra a prefeita Lívia Bello (PP), a Lívia de Chiquinho. O motivo foi um áudio vazado (veja mais abaixo), onde Lívia conversa com o marido, Chiquinho da Educação, ex-prefeito da cidade, e diz claramente "manda tomar no c*" A colocação é da vereadora Penha Bernardes (PL), de Araruama, cidade que tem vivido dias infernais dentro da política, apesar de estarmos em plena Semana Santa. Nesta quarta-feira (13), Penha foi parar na delegacia da cidade (118ª DP), onde fez um registro de ocorrência por calúnia e difamação contra a prefeita Lívia Bello (PP), a Lívia de Chiquinho. O motivo foi um áudio vazado (veja mais abaixo), onde Lívia conversa com o marido, Chiquinho da Educação, ex-prefeito da cidade, e diz claramente. A versão inicial é que a chefe do executivo estaria falando de uma servidora. Só que, em nota, a prefeitura disse que o áudio é de 2018, onde Lívia estaria se referindo exatamente à Penha, que teria pedido cargos à prefeita. Indignada de ter seu nome citado na história, a parlamentar registrou o caso na polícia, porque tinha provas de que Lívia se referia a uma servidora. Não bastasse a tensão do momento, quando a vereadora e seu marido, o também vereador Oliveira da Guarda (MDB) estavam na DP, entrou um ex-secretário que é policial e teria tentado intimidar a parlamentar. Até mesmo os inspetores da 118ª DP tiveram que intervir mandando que o homem (que é alto e forte) se retirasse. Veja o vídeo da vereadora Penha Bernardes aos prantos narrando a experiência traumática. Ela deixa bem claro: "Se algo acontecer a mim ou a minha família, foi a mando de Chiquinho (marido da prefeita)", disparou. Chegando em casa, Penha – que está grávida – até passou mal.





TUDO COMEÇOU HÁ UMA SEMANA



Para entender melhor esse imbróglio, tudo começou há uma semana, quinta-feira passada (7), quando Lívia de Chiquinho fez uma grosseria com uma senhora durante um evento de inauguração de asfalto no distrito de São Vicente. Lembram daquela foto antiga de hospital, da enfermeira levando o dedo à boca pedindo silêncio? Pois foi o que ela fez e ainda soltou um "fica quietinha".



PROFESSORES DENUNCIAM



Esse clima tem explicação, principalmente para os educadores que frequentemente denunciam assédio e falta de transparência com verba do Fundeb. Ao passo que Manu é generosa com os professores (veja abaixo o comentário de uma professora de Araruama que diz que ainda vai ter Manoela como prefeita). No último ano, concedeu abono tecnológico e salarial. Sem falar no piso que é melhor em Saquarema que Araruama. Outra questão apontada, naturalmente, é que Manoela Peres (DEM), também foi eleita e reeleita com apoio do então marido (Antônio Peres). Mas o detalhe é que a chefe do executivo saquaremense se destaca pelo carinho com o qual trata a população do município. Bem diferente do que se vê em Araruama. Essa diferença também se repete no trato com a imprensa, já que Manoela é sempre muito mais cortesã do que a prefeita vizinha. Cabe pontuar também que Chiquinho "sem Educação" fez um esforço hercúleo para dar publicidade às denúncias contra gestão em Saquarema e apontar supostos erros no município. Mas, pelo visto, as mesmas ferramentas estão sendo usadas para o contrário. Veja o vídeo: Para entender melhor esse imbróglio, tudo começou há uma semana, quinta-feira passada (7), quando Lívia de Chiquinho fez uma grosseria com uma senhora durante um evento de inauguração de asfalto no distrito de São Vicente. Lembram daquela foto antiga de hospital, da enfermeira levando o dedo à boca pedindo silêncio? Pois foi o que ela fez eA falta de compostura da prefeita araruamense repercutiu muito mal no fim de semana seguinte. Aí, sabe como é, internauta não perdoa mesmo, já lançaram um apelido novo para Lívia: "Chiquinha sem Educação". E mais, trataram logo de lançar as comparações entre duas prefeitas da Costa do Sol, Lívia e Manoela Peres (DEM), de Saquarema. E para temperar ainda mais o clima de comparação, um vídeo foi divulgado nos grupos de WhatsApp e viralizou na segunda-feira (11):Esse clima tem explicação, principalmente para os educadores que frequentemente denunciam assédio e falta de transparência com verba do Fundeb. Ao passo que Manu é generosa com os professores (veja abaixo o comentário de uma professora de Araruama que diz que ainda vai ter Manoela como prefeita). No último ano, concedeu abono tecnológico e salarial. Sem falar no piso que é melhor em Saquarema que Araruama. Outra questão apontada, naturalmente, é que Manoela Peres (DEM), também foi eleita e reeleita com apoio do então marido (Antônio Peres). Mas o detalhe é que a chefe do executivo saquaremense se destaca pelo carinho com o qual trata a população do município. Bem diferente do que se vê em Araruama. Essa diferença também se repete no trato com a imprensa, já que Manoela é sempre muito mais cortesã do que a prefeita vizinha. Cabe pontuar também que Chiquinho "sem Educação" fez um esforço hercúleo para dar publicidade às denúncias contra gestão em Saquarema e apontar supostos erros no município. Mas, pelo visto, as mesmas ferramentas estão sendo usadas para o contrário. Veja o vídeo:





O ESTOPIM DA CONFUSÃO



Então, chegou a terça-feira (12), dia de sessão na Câmara (um dia antes da vereadora fazer R.O. na delegacia). Na tribuna, Penha Bernardes falou sobre o desrespeito sofrido por aquela e "descascou" a prefeita de Araruama. Certamente foi a gota d'água que transbordou o copo e mexeu fundo com o brio de Lívia, balançou mesmo as estruturas. Penha chamou a chefe do executivo arrogante, prepotente, deselegante e sem educação. "Eu, como mulher e representante do povo dessa cidade, deixo minha solidariedade àquela senhora que foi desrespeitada, pela digníssima prefeita, se assim pode ser chamada...Essa, definitivamente, não é uma postura de uma pessoa que se diz governante de uma cidade. Aqui em Araruama, temos mulheres sensíveis, acolhedoras, educadas, humanas, mães de verdade, gente que gosta de gente. Nós, mulheres de Araruama, não nos sentimos representadas por essa atitude (...) é vergonhoso". Ou seja, a provocação fez a prefeita sentir o golpe e revidar o ataque à vereadora que acabou dando no que deu. Vamos aguardar os próximos capítulos desse seriado que vem eletrizando a Região dos Lagos. Veja o vídeo:

SANTO REAJUSTE



E para tentar reduzir os danos dessa semana nada santa, a prefeita protocolou quarta (13), na Câmara de Vereadores, projeto de lei de reajuste do magistério de 12,84% e do plano de carreira dos guardas municipais, pauta histórica da categoria. Mas não se enganem, esse PL saiu somente após uma reunião entre o Ministério Público, sindicato dos servidores (SSMA) e a Prefeitura, realizada na terça (12), relativa a ação protocolada pelo SSMA exigindo o pagamento do piso nacional do magistério de 2020. No encontro também foram discutidos outros problemas, como cartão-alimentação, enquadramento e atualização por tempo de serviço. "Sabemos que ainda falta muito, como o reajuste de 2022 do piso nacional do magistério, que é de 33,24%, mas hoje foi dado mais um passo em reivindicar o que é nosso por direito", disse o presidente do sindicato, Luís Marcel Loureiro, o Luís da Saúde. É.. ao que tudo indica, esse agrado não agradou e não deve ajudar a minimizar os estragos dos últimos dias.