Zé Bonifácio segue internado, mas falou bem ao telefone após fazer caminhada dentro do hospital - Mariana Ricci

Zé Bonifácio segue internado, mas falou bem ao telefone após fazer caminhada dentro do hospital Mariana Ricci

Publicado 21/04/2022 13:49 | Atualizado 21/04/2022 13:58

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) continua internado no Complexo Hospitalar de Niterói nesta quinta-feira (21).

Coluna Política Costa do Sol no O Dia Em entrevista por telefone à, Bonifácio, com voz firme, afirmou que se recupera bem da cirurgia que fez no último dia 8 para retirar um nódulo do fígado.

Havia uma previsão de que ele receberia alta na sábado passado, dia 16. Depois foi anunciado adiamento para segunda-feira (18) , mas os médicos novamente não o liberaram. O prefeito só não recebeu alta por causa de um dreno, que ainda está secando, e segue em processo de cicatrização. Com um bom quadro clínico, Bonifácio já caminha pelos corredores do hospital diariamente. Antes da entrevista, ele havia acabado fazer o exercício leve que adotou como rotina enquanto espera ansiosamente o tempo passar, afinal, quem segura Zé Bonifácio numa cama? Nem a esposa dele, Dra Ana Valladão, que diga-se de passagem, é psiquiatra.

De acordo com Zé, o médico que o atende tirou uma folga neste Dia de Tiradentes, mas, nesta sexta (22), deve fazer uma nova avaliação do quadro médico do prefeito para dar alguma previsão de alta.

O chefe do Executivo cabo-friense esclareceu que, graças a tecnologia, está conseguindo despachar tranquilamente do hospital, fazendo vídeochamadas, interagindo com secretários e até estudando projetos, como um de melhorias no Canto do Forte: “Com celular a gente consegue resolver tudo”, disse ele bem humorado.