Magdala Furtado (PL) assume executivo após requerimento de licença para tratamento de saúde do prefeito José Bonifácio (PDT)Divulgação

Publicado 22/04/2022 13:44

Na Região dos Lagos, a vice-prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PL) vai tomar posse do cargo de prefeita nesta sexta-feira (22). A Câmara Municipal fez a convocação no início da tarde desta sexta e a solenidade será na sede do legislativo, às 14h. A medida é necessária tendo em vista o requerimento de licença para tratamento de saúde do prefeito José Bonifácio (PDT). A solenidade será transmitida pelo Facebook e Youtube da Câmara Municipal de Cabo Frio.

O prefeito se recupera de forma satisfatória de uma cirurgia realizada no dia 8 deste mês, no Complexo Hospitalar de Niterói. Segundo a equipe médica, a recuperação ocorre de acordo com o previsto e ele apresenta ótimo estado de saúde. A transferência do cargo está sendo realizada para que o prefeito possa se concentrar integralmente na recuperação. O prefeito reitera que tem total confiança no trabalho da vice-prefeita e que o Governo Municipal seguirá atuando normalmente em todas as frentes de trabalho durante este período.