José Bonifácio ao lado da esposa Ana Valladão já em casa, após receber alta. RC24h

Publicado 25/04/2022 21:06

ZÉ DE ALTA E DE VOLTA

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) recebeu alta nesta tarde de segunda-feira (25), e já está em casa. Após 18 dias internado em Niterói por conta da cirurgia para retirar um nódulo do fígado, Zé foi liberado e está bem. Bonifácio conversou com a coluna Política Costa do Sol do O Dia, por telefone, e dava para sentir que ele estava muito motivado, feliz e entusiasmado. O prefeito afirmou que está em condições de reassumir o cargo, mas ainda está avaliando se o fará de imediato. Ele disse que vai dividir a decisão com a esposa, Ana Lúcia Valladão. Zé contou que faria alguns telefonemas para a equipe de governo também. Mas a prioridade mesmo é tentar dormir uma noite direto, já que no hospital ele sempre era acordado para tomar medicação. Portanto, ele ainda não crava sua volta para Prefeitura já ou se vai tirar uns dias de descanso.



Zé está doido para pegar sua bike e sair pela cidade, mas o médico dele disse que pode fazer, somente, uma caminhada leve RC24h

Prefeita em exercício, Magdala Furtado, discursa em sua primeira agenda oficial Print

O prefeito ainda não está liberado para pegar sua 'magrela' e dar voltas pedalando pela cidade, como é sua marca registrada. Porém, os médicos recomendaram que ele continue fazendo caminhadas diárias, como vinha fazendo no hospital. Os pontos só serão retirados na semana que vem, mas não o impedem de fazer qualquer coisa. Mais cedo, Zé Bonifácio contou à coluna que ficou animado em saber que a cidade ficou cheia neste feriadão de Tiradentes e do sucesso do Cabofolia (evento que voltou acontecer na cidade depois de sete anos). O prefeito revelou que pensa seriamente em manter a micareta nessa época do ano. "No verão e na Semana Santa sempre vem gente. A gente precisa ter eventos fora da temporada. De repente, podemos manter a data do Cabofolia sempre nessa época", sugeriu. No final da conversa por telefone, Zé comentou sobre a prefeita em exercício. Disse que é muito bom que ela tenha a experiência de estar comandando o município, mesmo que já tenha várias atividades em andamento. "Assim ela vai tomando pé, conhecendo melhor as pessoas, vai confiando mais em umas, menos em outras, isso é natural, é da vida. O contato direto, permanente, diário com as pessoas é bom. Porque às vezes você tem uma impressão errônea de uma pessoa com a qual se tem pouco contato. E quando começa no dia a dia, se vê que um pré-julgamento faz a gente cometer equívocos", comentou.Por falar na prefeita interina, Magdala fez a sua primeira agenda como chefe do Executivo nesta segunda-feira (25), com a reinauguração da ala emergencial do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos , no Jardim Esperança, pela manhã. A unidade passará ter atendimento emergencial 24 horas por dia; havia uma expectativa tremenda da população que ficou sem o serviço. Magdala discursou rapidamente, confessando, logo de cara, a sua falta de intimidade com a oratória. Aliás, começou dando "bom dia a todos", já pode mudar a partir daí. Vale lembrar que o político contemporanizado cumprimenta primeiro as mulheres e depois os homens, especialmente sendo ela uma prefeita em exercício. Pode parecer tolice, mas todos reparam. Depois do rápido discurso e agradecimento, quem falou foi a secretária municipal de Saúde, Érika Borges, que agradeceu à equipe, destacou que "saúde se faz com pessoas" e pediu uma salva de palmas aos funcionários da área. "Viva a saúde pública! Viva a vacinação", disse a secretária.