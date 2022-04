José Bonifácio (PDT) reassume prefeitura - Divulgação

Publicado 26/04/2022 17:13 | Atualizado 26/04/2022 17:14

O ZÉ JÁ TÁ ON

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) reassumiu a Prefeitura nesta terça (26), após 18 dias internado em Niterói para cirurgia de retirada de um nódulo do fígado. A verdade é que ele surpreendeu. Afinal, Zé foi internado no dia 7 de abril e voltou para casa nesta segunda (25), e de noite, declarou que iria conversar com secretários e esposa se retornaria imediatamente ou ficaria mais uns dias para concluir a recuperação. Até porque, o prefeito ainda está com os pontos da cirurgia delicada que fez, onde precisou abrir a barriga. Para idade dele (76 anos) foi uma recuperação tempo recorde. Ainda mais para quem já superou um câncer na cabeça do pâncreas e a retirada o segundo nódulo no fígado, em menos de seis meses, sendo ele diabético.

José Bonifácio (PDT) reassume prefeitura e reúne secretários Divulgação

RETORNO A LA CHAPOLIN

Prefeito cabo-friense, apesar de afirmar que não tem “apego ao poder”, estava que não se aguentava mais de vontade de voltar ao comando do município. Aliás, diga-se de passagem, foi necessário que a Câmara pressionasse e setores da sociedade cobrassem a passagem de bastão para a vice-prefeita, Magdala Furtado (PL), que só teve o gostinho de assumir na sexta-feira (22). Mas nem deu tempo dela molhar o bico. Ontem, pelo telefone, Bonifácio fez “charminho” dizendo iria avaliar com a esposa e tal, mas amanheceu determinado a voltar a trabalhar. Qual foi a surpresa? Nesta terça-feira (26), um ofício foi encaminhado à Câmara, logo pela manhã, para comunicar aos parlamentares que 12h (em ponto) era tchau Magdala e o vovô estava on. Ninguém contava com tamanha astúcia. Nem Chapolin Colorado poderia supor tamanha ligeireza.

AGRADECIMENTOS, VOILÀ AOS TRABALHOS E COBRANÇAS

Da prefeitura, o Chefe do Executivo gravou vídeo agradecendo as orações pela recuperação. Era nítido a satisfação dele de voltar a ser prefeito. Finda esta etapa, agora cabe cobrar do Zé os problemas que assolam o município, sobretudo os buracos que seguem fazendo da cidade uma excelente opção para quem quer fazer turismo de aventuras, com um verdadeiro rali urbano, entre outras dificuldades de acertar o compasso da gestão. Será que agora vai? Tomara que sim...