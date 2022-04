Dia do Trabalhador em Búzios é comemorado com novo piso salarial e louvor - ASCOM de Búzios

Publicado 29/04/2022 15:17 | Atualizado 29/04/2022 16:42

COMEMORAÇÃO EM DOSE DUPLA



O Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, será celebrado em dose dupla, neste fim de semana em Armação dos Búzios: com novo piso salarial do servidor - que já começa a valer dia 1º mesmo - e show gospel na véspera (30). Um projeto do prefeito Alexandre Martins (REP) foi aprovado nesta quinta (28), na Câmara Municipal, por unanimidade, com o pedido de urgência especial que institui R$ 1.400,00 para o piso salarial dos servidores municipais. O piso começa a valer a partir do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. O Projeto tem por objetivo beneficiar determinadas categorias que tinham vencimento inferior ao salário mínimo nacional, como é o caso dos cargos de merendeiras, porteiros, cozinheiras, oficiais de construção civil, coletores, massoterapeutas, inspetores de alunos e apoio operacional.

RECONHECIMENTO À INJUSTIÇA



De acordo com o prefeito, a aprovação do projeto é um reconhecimento à injustiça salarial e uma valorização do servidor municipal. "Através dessa união, conseguimos corrigir essa injustiça salarial. A partir de 1º de maio, Dia do Trabalhador, os servidores de Búzios não terão salários abaixo de R$ 1.400,00, é questão de dignidade", enfatizou Alexandre.

SHOW E CULTO ECUMÊNICO



Com relação ao fim de semana no balneário, estão programados show, bandas e culto ecumênico nos dias 30 de abril e 1º de maio, na Praça do Inefi, na Rasa. Alexandre Martins fará a abertura da festa no sábado (30), às 20h. Logo após, a cantora gospel Aline Barros abrilhantará a Festa do Trabalhador com seu show. No domingo (1º), Dia do Trabalhador, será realizado um grande culto ecumênico com sete denominações evangélicas e três bandas de louvores, a partir das 9h, no local.

