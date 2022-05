Ex-secretário de Meio Ambiente pediu demissão por recusar assinar licenciamentos. Deputado Serafini chamou audiência pública que Zé não fez. - Divulgação

Publicado 03/05/2022 21:21 | Atualizado 03/05/2022 21:22

SE O GOVERNO MUNICIPAL NÃO SE MEXE...

Cabo Frio sediará uma audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, liderada pelo deputado Flávio Serafini (PSOL), na próxima sexta-feira (6). Já que por aqui ninguém está se mexendo frente ao avanço desmedido da especulação imobiliária em áreas de conservação ambiental, foram feitas várias denúncias à Alerj. Sendo assim e diante dos crimes ambientais - até mesmo por ex-funcionários do atual governo - pesquisadores, ambientalistas, poder público e sociedade civil se reunirão para debater as construções que ameaçam essas unidades de Conservação. A audiência vai acontecer às 10h, no Colégio Estadual Miguel Couto. Entre as principais demandas a serem discutidas na reunião, estão o pedido de anulação do Plano de Manejo da APA Pau Brasil e a nomeação de um novo chefe para a Unidade de Conservação.

Fauna e flora ameaçadas Divulgação



TEM QUE COBRAR A QUEM DE DIREITO

Dentro desse assunto, a população deveria se mobilizar e cobrar junto ao poder público sobre os empreendimentos que o prefeito José Bonifácio autorizou - como um bairro que está saindo entre a Ogiva, Gamboa e Peró que "chacinou" centenas de árvores, por exemplo. E outros virão por aí, como um loteamento com parque aquático na Ilha do Japonês, informações essas dadas pelo ex-secretário de Meio Ambiente, Juarez Lopes – que segundo ele mesmo afirmou, pediu demissão por não concordar em assinar autorização para retomada de obras do Méditerranée fake. Fake porque na época, foi feito contato com o grupo Med que negou qualquer investimento na Região dos Lagos ou no Brasil. Esse caso aí se trata de um loteamento pertencente a um empresário conhecido por ser ligado a políticos graúdos e que acha tudo bem construir dentro das dunas do Peró... Um crime sem precedentes é o nome disso. E só tende a piorar, principalmente numa cidade que está 'apenas' sem os dois dos secretários que estariam acompanhando essa aberração de perto, o de Meio Ambiente e o de Turismo. Mas tudo bem, o que importa é que o salário do funcionalismo está em dia, não é mesmo?

Dunas do Peró é outra APA que está na mira dos especuladores Divulgação



QUESTÃO DE PRIORIDADE

Com os salários em dia, a turma de alto escalão de Zé Bonifácio meio que não se importa com esse tipo de urgência, pelo menos é o que (trans)parece. Os outros assuntos que esperem, né? Questão de prioridade. Mesmo que um hospital que ficou fechado por longo período volte a funcionar com direito a denúncia de caso de estupro dentro da unidade - "estamos apurando o caso para que sejam tomadas as medidas cabíveis", diz a Prefeitura. E por aí vai. Qual o problema de Cabo Frio, cidade que é referência na Região dos Lagos, não ter secretário de Meio Ambiente? O esgoto sendo jogado na Praia do Siqueira não é nada demais, minha gente! Sem falar na possibilidade da construção de um empreendimento que vai impactar diretamente o Canal do Itajuru, na Ilha do Japonês, enfim, esse é o governo do PDT de José Bonifácio.

Associação de Hoteis, já que não há ninguém na secretaria municipal de Cabo Frio. Setor nevrálgico está sem comando Divulgação



ALGUÉM PELO TURISMO

Continuando em Cabo Frio, a cidade não tem secretário de Turismo, mas pelo menos a Associação de Hotéis e Turismo parece estar mais comprometida, inclusive tendo à frente, um ex-secretário de Turismo do governo Bonifácio no comando, Carlos Cunha, eleito presidente. A posse da associação está marcada para o próximo dia 11 de maio (quarta-feira que vem), durante um café da manhã, num restaurante da Ogiva. Também fazem parte da diretoria que será empossada Mere Thomaz, como 1ª vice-presidente; Radamés Muniz, como 2º vice-presidente, entre outros.