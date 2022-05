Prefeito de Iguaba Grande anuncia Jales Lins como novo secretário de Educação - Luiz Felipe Rodrigues (RC24)

Prefeito de Iguaba Grande anuncia Jales Lins como novo secretário de Educação Luiz Felipe Rodrigues (RC24)

Publicado 05/05/2022 14:06

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), vai mexer no secretariado. Segundo anúncio na manhã desta quinta-feira (5), Jales Lins será o novo titular da Educação no município.



O atual secretário de Governo vai acumular as funções, substituindo Fred Carvalho, que passou três anos no cargo. De acordo com o prefeito, Fred deixa o governo em alta e não há animosidade.



Vantoil esclareceu que Jales não vai acumular salário e brincou que a única coisa que ele vai ganhar é trabalho.



O secretário entrou na brincadeira e disse à reportagem que ainda não sabe se o prefeito quer o mal ou o bem dele, mas topou o desafio dizendo que missão dada é missão cumprida.

Prefeito de Iguaba Grande anuncia Jales Lins como novo secretário de Educação Luiz Felipe Rodrigues (RC24)

O novo titular da Educação já vem conversando individualmente com os diretores das escolas para entender quais são as demandas e necessidades para montar um plano de trabalho nos próximos dias.



A missão de Jales daqui para frente é trabalhar em melhorias na infraestrutura das escolas de Iguaba e buscar um diálogo com foco nas equiparação salarial do magistério no município.

O novo titular da Educação já vem conversando individualmente com os diretores das escolas para entender quais são as demandas e necessidades para montar um plano de trabalho nos próximos dias.A missão de Jales daqui para frente é trabalhar em melhorias na infraestrutura das escolas de Iguaba e buscar um diálogo com foco nas equiparação salarial do magistério no município.