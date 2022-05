Donas de casa e mães participaram da manifestação contra violência policial em Cabo Frio - Renata Cristiane

Publicado 09/05/2022 20:28 | Atualizado 09/05/2022 20:28

Não mexe com quem está quieto. Ditado antigo que se aplica bem no episódio que aconteceu na última semana em Cabo Frio, quando uma guarnição da PM entrou atirando e "tocando o terror" na juventude e crianças que participavam de uma “rinha de rima” promovida por rappers da comunidade do Manoel Corrêa. Tal episódio só atiçou o formigueiro. Tanto é assim, que nesta terça-feira (10), tem nova Batalha de Rima, só que desta vez, será na Praia do Forte, no ponto mais nobre da cidade. Com direito a live e novo ato de protesto por conta do terrível episódio de truculência policial da última quinta (5). Os organizadores chegaram a realizar um protesto na sexta-feira (6) que reuniu donas de casa, mães, jovens militantes entre outros. Confira no vídeo.