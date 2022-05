A noite desta terça-feira (10) foi marcada por mais uma edição do evento de rap, onde prefeito José Bonifácio (PDT) entregou o troféu de premiação da Batalha do Mantém - Renata Cristiane

A noite desta terça-feira (10) foi marcada por mais uma edição do evento de rap, onde prefeito José Bonifácio (PDT) entregou o troféu de premiação da Batalha do MantémRenata Cristiane

Publicado 11/05/2022 17:17

BATALHAS AGITARAM NOITE DESTA TERÇA (11)



Em Cabo Frio, quase uma semana após o truculento episódio onde, no último dia 5 a polícia militar interrompeu um evento cultural de batalha de rima na comunidade do Manoel Corrêa, a tiros, a noite desta terça-feira (10) foi de verdadeira redenção. Na Praça da Cidadania, que fica na orla da Praia do Forte, cerca de mil jovens acompanharam mais uma edição do movimento, ocasião em que o prefeito José Bonifácio (PDT) entregou o troféu de premiação da Batalha do Mantém. Além do prêmio, o prefeito discursou em solidariedade ao ocorrido. "Fiz questão de estar presente na batalha de rap realizada ontem a noite na Praça da Cidadania. Expressei mais uma vez o meu apoio ao movimento do hip hop, que atua de maneira legítima e colabora para levar cultura, arte e lazer para os jovens de Cabo Frio. Não aceitamos que movimentos culturais e sociais sejam tratados com violência e preconceito. A cultura das comunidades deve ser incentivada e valorizada. Fiquei feliz em acompanhar o talento dos artistas que se apresentaram e deixo os meus parabéns aos organizadores e participantes.

Ex-prefeito da cidade, Marquinho Mendes (MDB) esteve presente no evento Renata Cristiane

ATÉ EX-PREFEITO FOI



Não apenas José Bonifácio fez questão de conferir a Batalha do Forte de perto para demonstrar apoio ao movimento, mas também outras autoridades e até o ex-prefeito da cidade, Marquinho Mendes (MDB). A coluna estava lá acompanhando de perto o evento quando Marquinho chegou. Daquele jeito dele, sorridente e abraçando todo mundo que via pela frente, MM disse que estava lá para dar apoio. E receber também, né?







PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL



Nesta mesma terça-feira da batalha que lotou a Praça da Cidadania (veja o vídeo), pela manhã a Câmara Municipal de Cabo Frio aprovou o Projeto de Lei 242/2022, do vereador Davi Souza (PDT), que considera Patrimônio Cultural Imaterial do Município as manifestações culturais, cênicas, musicais, saberes e festivas relativas às Batalhas de Rap. A proposta ainda estabelece o dia 12 de novembro como Dia Municipal do Hip Hop, no Calendário Oficial de Eventos. Pessoas ligadas ao movimento cultural acompanharam a sessão e comemoraram a aprovação. O PL seguiu para a sanção do Executivo. Não apenas José Bonifácio fez questão de conferir a Batalha do Forte de perto para demonstrar apoio ao movimento, mas também outras autoridades e até o ex-prefeito da cidade, Marquinho Mendes (MDB). A coluna estava lá acompanhando de perto o evento quando Marquinho chegou. Daquele jeito dele, sorridente e abraçando todo mundo que via pela frente, MM disse que estava lá para dar apoio. E receber também, né?Nesta mesma terça-feira da batalha que lotou a Praça da Cidadania (veja o vídeo), pela manhã a Câmara Municipal de Cabo Frio aprovou o Projeto de Lei 242/2022, do vereador Davi Souza (PDT), que considera Patrimônio Cultural Imaterial do Município as manifestações culturais, cênicas, musicais, saberes e festivas relativas às Batalhas de Rap. A proposta ainda estabelece o dia 12 de novembro como Dia Municipal do Hip Hop, no Calendário Oficial de Eventos. Pessoas ligadas ao movimento cultural acompanharam a sessão e comemoraram a aprovação. O PL seguiu para a sanção do Executivo.