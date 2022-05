Marcelo Magno curtindo o show do palco - Horácio CFZone

Publicado 16/05/2022 20:26 | Atualizado 16/05/2022 20:35

GOL DE PLACA



Arraial do Cabo comemorou 37 anos de emancipação política na última sexta-feira (13). A data sempre teve características de comemoração doméstica, ou seja, desfiles cívicos das escolas, shows de artistas locais, missas, sessão solene na Câmara e só. Mas dessa vez foi diferente. Bem diferente. Depois de 2 anos de pandemia, a chave virou e o prefeito Marcelo Magno (PL) juntamente com sua equipe, soube aproveitar a demanda e transformar a data numa oportunidade de fomentar o turismo, dando uma “espichada” na temporada. Como se diz no popular, transformou o limão em limonada (ou caipirinha). Um gol de placa.



Prefeito com a esposa Gabriela, o filho João Marcelo e o cantor Péricles Ronnie Placido

AGENDA ROBUSTA



As celebrações começaram na quarta-feira (11), com cantor gospel Tony Allysson, na quinta (12) foi a vez de Péricles. Sexta (aniversário de Arraial), Zé Ramalho emprestou seu talento para abrilhantar a festa. Já no sábado (14), foi a vez do ator e cantor Thiago Martins, que teve a ousadia de prestar uma homenagem ao prefeito que encarou o público de peito aberto e colheu carinho e aplausos como nunca visto no Cabo – terra que a vaia é coisa corriqueira. Na multidão podia se ouvir "il, il il, o melhor prefeito do Brasil". E para encerrar a festa no domingo (15), Seu Jorge eletrizou a galera numa noite de "lua de sangue" com direito a eclipse. Não à toa, nesta segunda-feira (16), só se falava uma coisa: "Marcelo Mágico" num trocadilho com nome do alcaide que é Marcelo Magno. Os elogios choveram nas redes sociais e na boca do povo nas ruas da cidade. Confira o vídeo da homenagem que Thiago, o galã global, fez no palco.





NÚMEROS POSITIVOS



A ocupação hoteleira atingiu 100% numa data morta que ainda competiu com duas outras cidades que tinham programação bastante competitiva. Búzios recebeu Festival de Jazz e São Pedro da Aldeia, também aniversariando, com agenda que contou com Ferrugem e Jota Quest. Comerciantes, hoteleiros, ambulantes e até guardadores de carros estavam sorrindo de orelha a orelha. Também não era para menos. A média de público por noite foi acima de 22 mil pessoas. Marcelo não escondeu o contentamento: "Graças a Deus foi muito bom e sem violência. Foi uma vitória e o povo cabista merece", comentou ele pelo telefone.



Prefeito com a esposa Gabriela, o filho João Marcelo e o cantor Zé Ramalho Ronnie Placido



DEMOCRACIA E LIBERDADE



Arraial do Cabo é uma das cidades mais bolsonaristas da Região dos Lagos. O próprio prefeito é entusiasta do presidente Bolsonaro, além de ser filiado ao PL. Marcelo inclusive é um parceiro do governador Cláudio Castro (PL), mas nem por isso, o chefe do executivo determinou contratação de shows de artistas apoiadores do presidente, tampouco cerceou a liberdade dos artistas. Tanto é assim que Seu Jorge bombou nas redes por causa de seu discurso durante a canção "Zé do Caroço", bem como Zé Ramalho que fez "L" de Lula com a mão ao cantar "Admirável Gado Novo". Isso mostra que Marcelo lida bem com a liberdade de expressão. Para um empresário estreante na política, Magno vem se superando, e não à toa, seus índices de aprovação nas pesquisas informais deixam todos impressionados, principalmente quem é candidato nesta eleição e precisa de um cabo eleitoral desse naipe. Depois dessa semana, o cabista está com a autoestima lá em cima. Já a equipe de governo está radiante e já planeja a festa do ano que vem. É mole?!